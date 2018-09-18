外媒预测：十大原因或引爆超级金融危机

世界报业辛迪加网站 9 月 13 日发表题为《 2020 年的衰退和金融危机正在形成》的文章称，在人们纪念雷曼兄弟公司破产十周年之际，大家仍在讨论那场金融危机的起因和后果，以及人们是否已经汲取为下次危机做准备所需的教训。但展望未来，更重要的问题是，究竟什么原因将引发下次全球衰退和危机，以及何时引发。

文章称，美国财政赤字巨大，欧洲仍在复苏当中，目前的全球经济扩张很可能持续到明年。但到 2020 年，发生金融危机、然后出现全球衰退的条件已经成熟。

这背后有十个原因。首先，目前将美国年增长率推升至超过 2% 的潜能水平以上的财政刺激政策不可持续。到 2020 年，刺激措施将淡出，些许的财政拖累就会把经济增速从 3% 拉到 2% 以下。

其次，由于采取刺激措施的时机不佳，美国经济现已过热，通胀率正在超出目标。因此，到 2020 年，美联储将继续把联邦基金利率从目前的 2% 提高到至少 3.5% ，而这很可能会推高短期和长期利率以及美元汇率。

第三，特朗普政府与中国、欧洲、墨西哥、加拿大和其他国家的贸易争端几乎肯定会升级，导致增长放缓和通胀加剧。

第四，美国的其他政策将继续增加滞涨压力，促使美联储进一步加息。政府正在限制对内对外投资和技术转让，这将扰乱供应链。政府还在限制移民，而随着美国人口老龄化，移民是维持增长所不可缺少的。

第五，世界其他地区的经济增长很可能会放缓，由于其他国家认为应该对美国的保护主义行径进行报复，所以情况尤其如此。原本脆弱的新兴市场将继续感受到美国保护主义行径和货币条件收紧带来的压力。

第六，由于货币政策收紧和贸易摩擦，欧洲也将经历增长放缓。此外，意大利等国的民粹主义政策可能导致欧元区内部出现不可持续的债务形势。在这种情况下，再一次全球衰退可能会促使意大利和其他国家彻底退出欧元区。

第七，美国和全球股票市场充满泡沫。美国的市盈率比历史平均水平高出 50% ，政府债券价格过高。由于美国企业杠杆率达到历史高点，高收益信贷也变得越来越昂贵。

第八，一旦市场回调，流动性不足以及减价出售 / 未达目标的风险将更大。交易商的做市和建仓活动减少。过度的高频 / 算法交易将增大 “ 闪电崩盘 ” 的可能性。

第九，当增长率最近达到 4% 时，特朗普已经在攻击美联储了。想想他在 2020 年选举年的表现吧，那一年的经济增长率很可能降至 1% 以下，还会出现就业岗位流失。特朗普通过制造外交政策危机来 “ 假扮英雄 ” 的诱惑会很大。





特朗普通过挑起与伊朗的军事对抗，他将引发滞胀式的地缘政治震荡，与 1973 年、 1979 年和 1990 年的油价飙升不无相似之处。不用说，这将使即将出现的全球衰退越发严重。

最后，一旦上述大风暴出现，将严重缺乏加以应对的政策工具。大规模公共债务已经限制财政刺激的空间。由于资产负债表膨胀和缺乏降息空间，实施更多非常规货币政策的可能性将受到限制。在民粹主义运动复苏、政府几近破产的国家，救助金融部门将是不可容忍的。

文章指出，尤其是在美国，议员们限制了美联储向持有美元计价债务的非银行和外国金融机构提供流动性的能力。在欧洲，民粹主义政党的崛起加大了追求欧盟层面改革、建立对抗下次金融危机和经济低迷所必需的制度的难度。

文章称，

2008

年，各国政府掌握着防止经济直线下滑所需的政策工具。目前与当年不同的是，由于总体债务水平将高于上次危机期间，必须对抗下次经济衰退的决策者将无计可施。当下次危机和衰退到来时，可能比上次更加严重和持久。

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