越南首都河内禁止吃狗肉:影响现代文明的城市形象

越南首都河内将禁止当地居民吃狗肉的习俗，但这一做法也引发争议。

据英国广播公司（ BBC ） 12 日报道，河内官方认为，吃狗头会伤害这一城市的声誉，还有可能导致疾病传播。





河内市人民委员会称，吃狗肉的行为会让首都 “ 文明和现代 ” 的形象受损。当地政府还表示，吃狗肉还可能会引发狂犬病、细螺旋体病等疾病的传播。

统计显示，今年以来，河內市已有 3 人感染狂犬病死亡。此外，宰杀、食用猫狗肉的行为也会让外国游客感到恐惧。

据报道，河内目前有超过 1000 家商店仍在销售狗肉和猫肉，尽管后者并不算普遍，不过，河内人民委员会还是要求居民也不要吃猫肉。据称，许多动物都会遭到残忍的宰杀。

河内大约有 49 万只猫狗，其中绝大多数都是宠物，但有一成可能是被吃掉的。 BBC 驻越南的记者称，当地人吃狗肉是一个 “ 根深蒂固 ” 的习俗，不过，近年来，越来越多的越南人反对这一行为。

在该国的社交媒体上，许多网民也对河内的做法表示欢迎，但也有声音认为，想要让部分越南人轻易放弃吃狗肉的习俗并不容易。

一位脸书用户就表示，不能

“

一竿子全部打死

”

地完全禁止吃狗肉。他建议对售卖狗肉征重税，或者仅允许在部分特殊领域售卖。

Twitter

sgnypost





