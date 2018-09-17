世卫组织报告显示全球罹患癌症人数“迅速增长”

外媒称，在一份新报告中，研究人员估计，全世界罹患癌症的人数在 “ 迅速增长 ” ，仅 2018 年一年就将新增 1810 万个病例，死亡人数达 960 万。





美国有线电视新闻网网站 9 月 12 日报道，世界卫生组织国际癌症研究中心 12 日公布的这份报告说，到本世纪末，癌症将成为全球头号 “ 杀手 ” ，也是人类预期寿命延长的最大障碍。





报道称，研究人员利用 185 个国家的数据，研究了人体内所有可能发生癌症的部位，并对 36 种癌症进行了更深入的研究。





根据上述数据，研究人员估计，全球 1/5 的男性和 1/6 的女性在一生中将患上癌症。 1/8 的男性和 1/11 的女性都将死于这种疾病。





报告说，癌症病例数量增加有多重原因。全球人口在增长，而人更多意味着癌症也更多。人口也在老化，随着年龄的增长，患癌风险也在增加。这些数字之所以看起来更糟，还因为在许多国家，中风和心脏病导致的死亡人数都在下降。





亚洲成为重灾区





报道称，罹患癌症或死于癌症的可能性在一定程度上取决于你住在哪里。全球近半数新增癌症病例和超过半数的癌症死亡病例来自亚洲，亚洲人口占世界总人口的 60% 。





但是，对于这一疾病，美洲也有自己的严重问题：癌症病例占全球总数的 21% ，癌症死亡病例占全球总数的 14.4% ，然而美洲人口仅占世界总人口的 13.3% 。欧洲的癌症病例和癌症死亡病例分别占全球总数的 23.4% 和 20.3% ，但是其人口仅为世界总人口的 9% 。





报告说，好消息是，预防工作似乎取得了成效。在一些开展了强有力的公众宣传活动并制定了鼓励人们戒烟的法律的国家，比如北欧和北美国家，肺癌病例数量出现了下降。宫颈癌病例在那些多方共同努力筛查的国家有所下降。





报道称，在经济强劲的国家，因贫困和感染而出现的癌症病例减少了，但与研究人员所谓的生活方式选择（比如肥胖和饮酒）相关的癌症却增多了。





肺癌是头号杀手





报道称，肺癌、乳腺癌和结肠直肠癌是罹患人数最多的癌症。根据这份报告，肺癌是死亡人数最多的疾病，预计将造成 180 万人死亡，占 2018 年预计癌症死亡总人数的 18.4% 。这三种癌症加在一起，占 2018 年全球预计癌症死亡人数的 1/3 。





男性的癌症发病率比女性高 20% 左右，男性患癌死亡率比女性高出近 50% 。





报道称， 2018 年，肺癌是男性中最常见的癌症，占所有癌症病例的 14.5% ，女性的这一比例为 8.4% 。肺癌是男性死亡的首要原因，其次是前列腺癌、结肠直肠癌、肝癌和胃癌。





对女性来说，乳腺癌是诊断出来的最常见癌症。在全球已确诊的女性癌症病例中，大约 1/4 是乳腺癌。在这项研究涵盖的 185 国中的 154 个国家，这是女性最常见的癌症。如果发现得早，乳腺癌可能是一种可控的疾病，但它仍是造成女性死亡的头号癌症，其次是肺癌、结肠直肠癌和宫颈癌。





凸显人口老龄化





另据西班牙《国家报》网站 9 月 12 日报道，世卫组织国际癌症研究中心发表最新全球报告称，全球新增癌症病例在过去六年里增加 28% ，癌症已经成为衡量社会经济发展的一个重要指标。

报告指出，全球癌症发病率和致死率正在迅速上升。虽然原因是复杂的，但是它反映出人口的老化和增长、主要风险因素结构和分布的改变，有些因素与社会经济发展有关。





西班牙流行病学专家拉斐尔 · 马科斯 - 格拉赫拉指出，发达国家人口寿命更长，癌症发病率更高，而不发达国家的癌症发病率相对较低，因传染病而死亡的人更多。





欧洲癌症医学协会主席约瑟夫 · 塔韦内罗指出，如果采取健康的生活方式，例如戒烟酒、避免过度肥胖， 40% 的癌症病例可以避免。塔韦内罗督促各国采取措施宣扬吸烟、甜饮料和饱和脂肪对健康的危害。他表示，癌症的治疗费用高昂，必须从预防着手。吸烟仍然是危害公众健康的头号敌人。肺癌是最常见的癌症，也是最大的致死原因。





塔韦内罗指出，癌症致死率的增长势头低于发病率，这说明致死率在降低。过去几十年里，富裕国家民众的癌症确诊后五年存活率普遍提高。根据 1 月公布的一项国际报告，脑瘤确诊儿童五年存活率在墨西哥是 36% ，而在西班牙和瑞典分别是 66% 和 80% 。





预防工作很重要





此外据德国《明镜》周刊网站 9 月 12 日报道，世卫组织国际癌症研究中心在 12 日发布的统计报告中估计， 2018 年癌症造成的死亡人数将达到 960 万人，其中大多数是由肺癌、结肠直肠癌、胃癌、肝癌和乳腺癌引起的。据称，全球肺癌死亡病例将接近 180 万人、结肠直肠癌 88.1 万人、胃癌 78.3 万人、肝癌 78.2 万人、乳腺癌 62.7 万人。





国际癌症研究中心主任克里斯托弗 · 怀尔德说： “ 最新数据表明，鉴于全球癌症人口令人担忧地增加，人们还有很多事情需要去做并且预防工作将发挥关键作用。 ”





德国癌症研究中心的福尔克尔 · 阿恩特也强调了预防工作的重要性。他说： “ 德国癌症研究中心的最新评估显示，德国超过 1/3 的新增癌症病例是由可控风险因素造成的，是可以避免的。 ”

国际癌症研究中心表示，由于调查方法不同，最新报告中的数据与以往报告不具可比性。

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