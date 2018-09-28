日本汽车制造商承认篡改数据 超两千新车被违规检查

日本铃木汽车公司在 9 月 26 日公布的调查报告中承认，在新车出厂前的检查中存在篡改尾气和燃效数据等违规行为。当天，日产汽车也在向政府提交的一份调查报告中承认，除了在新车检查中存在篡改尾气和燃效数据外，还篡改了警示灯等的检查数据，而相关做法自 2000 年就已经出现。近期，日本主要汽车制造商连续被曝检查数据造假问题。如此大范围、长时间的违规行为将严重影响日本汽车制造业的声誉。

铃木汽车公司社长铃木俊宏在记者会上说，篡改检查数据出现在新车出厂前对尾气和燃效进行抽查的环节，至少有 2737 辆新车的检查存在违规行为。铃木解释称，违规的原因可能是相比于新车检查的工作量，检查员数量不足，难以保证在新车检查后进行复查。





8 月，铃木汽车曾公布消息称，该公司在新车检查中把一部分尾气和燃效检查数据由无效改成了有效，但在调查中没有发现篡改检查数据的问题。其后，因日本国土交通省在调查中发现，铃木汽车的检查数据存在偏离合规数值区间的问题，铃木开始对 2009 年 5 月以来静冈县内 3 个工厂检查过的 18733 辆汽车的检查数据进行调查，发现占总体 14.6% 的 2737 辆汽车的检查数据被篡改。

针对铃木汽车公司公布的消息，日本国土交通省当天向该公司发出书面指示，要求制定防止造假再次发生的措施。

26

日，日产汽车公司向日本国土交通省提交了有关在尾气和燃效检查中存在违规行为的最终调查报告。报告显示，日产汽车除了在新车检查中存在篡改尾气和燃效数据外，还在刹车油警示灯、方向盘最大旋转圈数、喇叭音量等

11

项检查中存在

253

起篡改检查数据的违规行为，涉及篡改检查数据的车辆数量达到

1205

辆。日产就违规发生的原因称，除管理上存在优先考虑按计划生产出货而轻视了检查外，检查员质量意识的缺失和复检人员的不足都是重要原因。

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