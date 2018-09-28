波音中标美军下一代喷气式教练机合同:达92亿美元

波音再度拿到美国空军的大订单。

据路透社报道，美国空军于当地时间 9 月 27 日宣布，美国波音公司被选中建造美国空军下一代喷气式教练机，合同价值高达 92 亿美元。

波音公司与瑞典汽车制造商萨博公司合作开发了一架新机，击败了洛克希德 · 马丁公司与 Leonardo DRS 。

美国空军目前计划购买 351 架喷气式教练机和 46 架模拟器。在价值 92 亿美元合同中，还有额外的购买选项，包括 475 架喷气式教练机和 120 架模拟器。

第一架喷气式教练机预计将在 2023 年交付，该合同计划于 2034 年全部投入运营。

在此前竞标中，洛克希德 · 马丁公司提供了与韩国航空工业有限公司联合开发的 T-50 喷气式教练机改装版，意大利的 Leonardo DRS 提供了其 M-346 系列改装版飞机 T-100 。

美国空军发起此次招标是想要更换其 T-38 老龄化机队，该机队已服役近 50 年之久。分析师表示，美国空军最终可能会购买多达 600 架飞机。





美国空军助理部长办公室的 Arnold Bunch 将军告诉记者，三分之二的需要在第四代和第五代战机中实施的训练科目目前都无法在 T-38 机队中完成。

路透社评价，赢得这个合同对于波音而言至关重要，因为一年多前波音重组了其国防业务，希望能获得 “ 特许经营 ” 级别的授权，比如供应教练机。

对于波音公司而言，签订大型国防合同是较为困难的一件事，但自从 2016 年 2 月波音国防、太空和安全部门首席执行官 Leanne Caret 上任以来，已经帮助该公司赢得了更多国防合同。

Leanne Caret 在一份声明中表示， 9 月 27 日宣布的合同是波音和萨博团队多年来坚定不移的重点， “ 我们预计 T-X 将成为本世纪大部分时间内的特许经营计划。 ”

在这份合同之前，波音还向美国空军提供了新的空中加油喷气式飞机 KC-46 。

萨博在一份声明中表示，该合同意味着波音现在可以向包括萨博在内的供应商下订单，但目前还未进行。萨博表示，波音

90%

以上的产品将在美国生产，可以在

34

个州提供超过

17000

个工作岗位。

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