巴基斯坦总理府卖牛节支：8头牛卖出1.9万美元

巴基斯坦总理府 27 日拍卖上届政府遗留的 8 头水牛。这是兑现新任总理伊姆兰 · 汗缩减政府开支承诺的活动之一。

当场牵走





拍卖会在总理府后院举行， 5 头小牛和 3 头成年牛待拍。巴基斯坦吉奥新闻台播放的画面显示，拍卖会吸引数十名买家，竞拍成功者用现金支付，随后牵走牛。

8 头牛共卖出将近 230 万卢比（约合 1.9 万美元）。负责这次拍卖的官员贾瓦德 · 伊克巴尔说，拍卖 “ 非常非常成功 ” 。

这些牛于 2014 年、即时任总理纳瓦兹 · 谢里夫执政时购入。按照吉奥电视台的报道，购买这些牛的目的是 “ 满足美食需要 ” 。

谢里夫三次出任总理。 2017 年 7 月，巴基斯坦最高法院认定他涉嫌贪腐，取消他的总理任职资格；今年 7 月，巴基斯坦反腐法院判处谢里夫 10 年监禁。谢里夫否认腐败罪名指控，说他遭政治迫害。伊斯兰堡高等法院本月 19 日决定暂停监禁谢里夫及其女儿和女婿，要求三人缴纳保释金。

伊姆兰 · 汗领导的正义运动党今年 7 月在议会选举中获胜，他得以出任总理。这名巴基斯坦前知名板球运动员承诺执政后打击腐败、建设 “ 简朴 ” 型政府，削减政府开支，把资金更多用于改善弱势群体的处境。

买牛献礼

当天拍卖会上，一些买家是谢里夫的支持者。

马利克 · 塔伊卜 · 纳瓦兹告诉法新社记者，他以 30 万卢比（ 2900 美元）拍获一头水牛，是市场价格的三倍多， “ 但是我高兴 ” ，因为这与他对谢里夫的记忆相关。





另一名谢里夫的支持者哈吉 · 伊姆达德 · 阿里花 63 万卢比（ 6180 美元）买下两头牛。他告诉吉奥电视台记者： “ 我要把这些牛养在我的农舍里，然后作为礼物献给纳瓦兹 · 谢里夫。 ”

其他一些竞拍者则抱怨牛的价格太高。 “ 我这种普通人买不起。 ” 扎米尔 · 汗说。

回应 “ 作秀 ”

除了牛，新政府还拍卖其他资产。

本月 17 日，政府举行一场公务用车拍卖会。吉奥电视台的画面显示，上百辆汽车放置在一片草地上，场面颇为壮观。拍卖车辆既有普通小客车，也有豪华车。

大约 500 人到场竞拍。 102 辆拍卖汽车中， 61 辆找到买主，成交总价大约为 1.2 亿卢比（ 118 万美元）。

一些人认为，这类拍卖是 “ 作秀 ” ，没有实际意义。但新闻部长福阿德 · 乔杜里说，即使是象征性措施，也能增强国家凝聚力，而且拍卖所获收入积少成多。

“

如果与国内生产总值相比，它们不多，

”

乔杜里告诉路透社记者，

“

但单看数字，这不是小数目。

”

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