巴基斯坦总理府卖牛节支：8头牛卖出1.9万美元

巴基斯坦总理府27日拍卖上届政府遗留的8头水牛。这是兑现新任总理伊姆兰·汗缩减政府开支承诺的活动之一。
当场牵走
拍卖会在总理府后院举行，5头小牛和3头成年牛待拍。巴基斯坦吉奥新闻台播放的画面显示，拍卖会吸引数十名买家，竞拍成功者用现金支付，随后牵走牛。
8头牛共卖出将近230万卢比（约合1.9万美元）。负责这次拍卖的官员贾瓦德·伊克巴尔说，拍卖“非常非常成功”。
这些牛于2014年、即时任总理纳瓦兹·谢里夫执政时购入。按照吉奥电视台的报道，购买这些牛的目的是“满足美食需要”。
谢里夫三次出任总理。2017年7月，巴基斯坦最高法院认定他涉嫌贪腐，取消他的总理任职资格；今年7月，巴基斯坦反腐法院判处谢里夫10年监禁。谢里夫否认腐败罪名指控，说他遭政治迫害。伊斯兰堡高等法院本月19日决定暂停监禁谢里夫及其女儿和女婿，要求三人缴纳保释金。
伊姆兰·汗领导的正义运动党今年7月在议会选举中获胜，他得以出任总理。这名巴基斯坦前知名板球运动员承诺执政后打击腐败、建设“简朴”型政府，削减政府开支，把资金更多用于改善弱势群体的处境。
买牛献礼
当天拍卖会上，一些买家是谢里夫的支持者。
马利克·塔伊卜·纳瓦兹告诉法新社记者，他以30万卢比（2900美元）拍获一头水牛，是市场价格的三倍多，“但是我高兴”，因为这与他对谢里夫的记忆相关。
另一名谢里夫的支持者哈吉·伊姆达德·阿里花63万卢比（6180美元）买下两头牛。他告诉吉奥电视台记者：“我要把这些牛养在我的农舍里，然后作为礼物献给纳瓦兹·谢里夫。”
其他一些竞拍者则抱怨牛的价格太高。“我这种普通人买不起。”扎米尔·汗说。
回应“作秀”
除了牛，新政府还拍卖其他资产。
本月17日，政府举行一场公务用车拍卖会。吉奥电视台的画面显示，上百辆汽车放置在一片草地上，场面颇为壮观。拍卖车辆既有普通小客车，也有豪华车。
大约500人到场竞拍。102辆拍卖汽车中，61辆找到买主，成交总价大约为1.2亿卢比（118万美元）。
一些人认为，这类拍卖是“作秀”，没有实际意义。但新闻部长福阿德·乔杜里说，即使是象征性措施，也能增强国家凝聚力，而且拍卖所获收入积少成多。
“如果与国内生产总值相比，它们不多，”乔杜里告诉路透社记者，“但单看数字，这不是小数目。”
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