    • 2018年9月26日

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    刘强东案受害女方已委托知名律所

    星期三, 九月 26, 2018 ,

    刘强东在美国涉性侵案持续发酵，最新消息显示，涉事女方已经委托知名律所，如果罪名成立，刘强东或面临千万美元级别的赔偿。

    美国媒体《世界日报》925日报道，涉事女方委托的律师所为佛娄林罗毕格律所Florin Roebig）与杭剑联合律师事务所（Hang & Associates）。其中佛娄林罗毕格律所曾打赢一桩按摩店的性骚扰官司，并为受害人争取到高达4,740万元的赔偿。美国刑事律师周东发表示，女方目前就已聘请律师，应该是想借此与检方、警方做更好交流，并维护自己权益。

    可以说，刘强东涉性侵案一曝光就受到广泛关注，924日，路透社发文再次爆猛料，不仅公布了涉事女方当晚与同学交流的微信内容，而且还详细梳理了当晚的一些细节。称刘强东强迫与她发生性关系，这是个陷阱我真的喝醉了。在微信中，女生告诉自己的朋友刘强东强迫她与其发生关系；她表示自己不愿意；在宴会过程中，她说：这是个陷阱。我真的喝醉了。该女生表示，刘强东在车里就开始摸她；性侵发生于女生的住所中，她保留了自己的床单作为证据，并于次日下午接受了法医检查。

    刘强东辩护律师佛瑞柏格（Joseph Friedberg）一开始对此案件信心满满，表示没有犯罪事实，刘强东不会有任何指控“97日就会结案，如今却三缄其口，均由办公室人员以不接受采访而拒绝发言。刘强东现阶段的发言律师布利斯伯斯（Jill Brisbois924日指出，刘强东未违反任何法律。她说，希望大家尊重司法程序，不要干涉司法，她也希望真正的证据在案件结束时再公开，她对路透在案件仍在审理中，发表只有一方说法的文章，实属不公平

    律所员工说，刘强东一开始有佛瑞伯格、格雷（Earl Gray）及布利斯伯斯三位代理，现在仍是三人担任辩护律师，没有改变。明尼亚波利斯警局、亨内平郡检察官办公室24日均表示，已经看过路透报道，但现阶段不置评

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