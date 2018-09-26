刘强东案受害女方已委托知名律所

刘强东在美国涉性侵案持续发酵，最新消息显示，涉事女方已经委托知名律所，如果罪名成立，刘强东或面临千万美元级别的赔偿。
美国媒体《世界日报》9月25日报道，涉事女方委托的律师所为“佛娄林罗毕格律所”（Florin Roebig）与杭剑联合律师事务所（Hang & Associates）。其中“佛娄林罗毕格律所”曾打赢一桩按摩店的性骚扰官司，并为受害人争取到高达4,740万元的赔偿。美国刑事律师周东发表示，女方目前就已聘请律师，应该是想借此与检方、警方做更好交流，并维护自己权益。
可以说，刘强东涉性侵案一曝光就受到广泛关注，9月24日，路透社发文再次爆猛料，不仅公布了涉事女方当晚与同学交流的微信内容，而且还详细梳理了当晚的一些细节。称刘强东强迫与她发生性关系，“这是个陷阱”、“我真的喝醉了”。在微信中，女生告诉自己的朋友刘强东强迫她与其发生关系；她表示自己“不愿意”；在宴会过程中，她说：“这是个陷阱。我真的喝醉了”。该女生表示，刘强东在车里就开始摸她；性侵发生于女生的住所中，她保留了自己的床单作为证据，并于次日下午接受了法医检查。
刘强东辩护律师佛瑞柏格（Joseph Friedberg）一开始对此案件信心满满，表示“没有犯罪事实，刘强东不会有任何指控”、“9月7日就会结案”，如今却三缄其口，均由办公室人员以“不接受采访”而拒绝发言。刘强东现阶段的发言律师布利斯伯斯（Jill Brisbois）9月24日指出，刘强东未违反任何法律。她说，希望大家尊重司法程序，不要干涉司法，她也希望真正的证据在案件结束时再公开，她对路透在案件仍在审理中，发表只有一方说法的文章，实属“不公平”。
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