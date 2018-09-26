刘强东案受害女方已委托知名律所

刘强东在美国涉性侵案持续发酵，最新消息显示，涉事女方已经委托知名律所，如果罪名成立，刘强东或面临千万美元级别的赔偿。





美国媒体《世界日报》 9 月 25 日报道，涉事女方委托的律师所为 “ 佛娄林罗毕格律所 ” （ Florin Roebig ）与杭剑联合律师事务所（ Hang & Associates ）。其中 “ 佛娄林罗毕格律所 ” 曾打赢一桩按摩店的性骚扰官司，并为受害人争取到高达 4,740 万元的赔偿。美国刑事律师周东发表示，女方目前就已聘请律师，应该是想借此与检方、警方做更好交流，并维护自己权益。





可以说，刘强东涉性侵案一曝光就受到广泛关注， 9 月 24 日，路透社发文再次爆猛料，不仅公布了涉事女方当晚与同学交流的微信内容，而且还详细梳理了当晚的一些细节。称刘强东强迫与她发生性关系， “ 这是个陷阱 ” 、 “ 我真的喝醉了 ” 。在微信中，女生告诉自己的朋友刘强东强迫她与其发生关系；她表示自己 “ 不愿意 ” ；在宴会过程中，她说： “ 这是个陷阱。我真的喝醉了 ” 。该女生表示，刘强东在车里就开始摸她；性侵发生于女生的住所中，她保留了自己的床单作为证据，并于次日下午接受了法医检查。





刘强东辩护律师佛瑞柏格（ Joseph Friedberg ）一开始对此案件信心满满，表示 “ 没有犯罪事实，刘强东不会有任何指控 ” 、 “9 月 7 日就会结案 ” ，如今却三缄其口，均由办公室人员以 “ 不接受采访 ” 而拒绝发言。刘强东现阶段的发言律师布利斯伯斯（ Jill Brisbois ） 9 月 24 日指出，刘强东未违反任何法律。她说，希望大家尊重司法程序，不要干涉司法，她也希望真正的证据在案件结束时再公开，她对路透在案件仍在审理中，发表只有一方说法的文章，实属 “ 不公平 ” 。





律所员工说，

“

刘强东一开始有佛瑞伯格、格雷（

Earl Gray

）及布利斯伯斯三位代理，现在仍是三人担任辩护律师，没有改变

”

。明尼亚波利斯警局、亨内平郡检察官办公室

24

日均表示，

“

已经看过路透报道

”

，但现阶段

“

不置评

”

。

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