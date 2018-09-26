联大演讲“夸自己”引台下讪笑 特朗普：没想到反应会这样

海外媒体称，联合国大会与会者以笑声迎接美国总统特朗普的发言，他承认，没有想到会有这样的反应。





据台湾联合新闻网 9 月 26 日报道，美国总统特朗普 25 日在纽约联合国大会发表演说，再度高举 “ 美国优先 ” 的国家主权大旗，主张爱国主义取代全球主义，扬言改革国际贸易体系、吹嘘股市和失业率等内政成绩，宣称美国比两年前他上台时 “ 更强大、更富有、更安全 ” 。





报道称，特朗普在开场白中宣称，上台不到两年所达成的政绩几乎胜过所有美国历任总统，台下传出一阵讪笑，但他不以为意，继续宣扬政绩。与去年相比，特朗普的语气平静许多。

特朗普表示，美国不会指导其他国家该怎么做或跟着美国做，但要求其他国家尊重美国的主权及自主的做法。





报道称，特朗普 2017 年首度在联合国大会演讲，他大骂奥巴马总统任内，美国在内的联合国安理会五个常任理事国加德国， 2015 年和伊朗签署的核协议 “ 丢人现眼 ” 。今年，特朗普将炮口转向伊朗。





美国常驻联合国代表黑利解释： “ 总统谈的是捍卫美国主权。倒不是说多边主义行不通，而是国家主权胜过一切。 ”





美国总统国家安全事务助理博尔顿表示： “ 我们对伊朗已施加很严厉的制裁，后面还有更多的制裁。我们预期伊朗将改弦易辙，否则我们将继续施加总统所说的极大压力。 ”





另据俄罗斯卫星通讯社 9 月 25 日报道，联合国大会与会者以笑声迎接美国总统特朗普的发言，他承认，没有想到会有这样的反应。





报道称，特朗普在联合国第 73 次大会上以介绍他入主白宫后美国发生的变化开始。他再次表示，他在两年内的成就比前任同期内的成就要多。会议厅内以笑声回应他的言论。





报道表示，特朗普有些感到不好意思，他说：

“

我没想到会有这样的反应，但是没事。

”

然后他继续讲述经济增长、失业人员缩减和其他的成就。

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