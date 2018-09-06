韩特使为“文金会”探路 朝再要求发表终战宣言

外媒称，由青瓦台国家安保室室长郑义溶率领的访朝特使团特使团 5 日抵达朝鲜，就 9 月 “ 文金会 ” 的日期和议题、通过落实《板门店宣言》发展韩朝关系以及推进完全无核化建立持久和平机制等进行了磋商。此前一天，文在寅还与特朗普商讨了在本月末联合国大会上会面，以讨论朝鲜半岛问题的未来战略与合作方案。





韩欲推动美朝无核化谈判





据韩联社 9 月 5 日报道，据韩国青瓦台 5 日消息，访朝特使团 5 日晚 8 时 40 分飞离平壤，并于晚 9 时 44 分飞抵首尔机场。抵达韩国后，特使团立即向总统文在寅报告此访成果。





当天上午 7 时 40 分，特使团从首尔机场乘机启程，并于 9 时许抵达平壤顺安国际机场，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权及统一战线部相关人士在机场迎接。抵达平壤后，特使团一行随即前往高丽酒店，与劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部部长金英哲举行会晤，双方会谈 19 分钟。随后，特使团在他处向朝鲜最高领导人金正恩转交了文在寅的书信。





报道称，据悉，特使团与朝方就 9 月 “ 文金会 ” 的日期和议题、通过落实《板门店宣言》发展韩朝关系以及推进完全无核化建立持久和平机制等进行了磋商。因与朝方人士共进晚餐，所以返程时间有所推迟。





报道指出，除首席特使郑义溶以外，此次访朝特使团由国家情报院院长徐薰、国家情报院第二次长金相均、统一部次官千海成、青瓦台国政状况室室长尹建永组成。





另据共同社 9 月 5 日报道，据韩国总统府透露，作为总统文在寅的特使访问朝鲜的总统府国家安保室室长郑义溶一行 5 日抵达平壤，并与金正恩最为信任的劳动党中央委员会副委员长金英哲会谈。据分析，双方就韩朝达成协议的 9 月在平壤举行文在寅与金正恩的第三次首脑会谈日程展开了协调。





报道称，围绕 4 月南北首脑会谈达成的《板门店宣言》合作项目，朝鲜批评韩国以国际社会的制裁为由持续暧昧姿态，朝方或要求韩方履行该宣言，并要求其劝说美国签署终战宣言。





此外据韩国《朝鲜日报》网站 9 月 5 日报道，据悉， 5 日上午出发前往平壤的对朝特使团，将向朝方提出设置统一经济特区、东亚铁路共同体构想等文在寅总统的 “ 朝鲜半岛新经济地图构想 ” ，希望由此带动朝鲜进入无核化程序。





报道称，青瓦台相关人士称： “ 为了加速韩朝经济合作，并由此实现韩朝双方的经济发展，需要朝鲜履行无核化 —— 我们会以这一逻辑来说服金正恩。 ”





特使团计划当天和朝鲜确定第三次韩朝首脑会谈的日程。政府相关人士说： “ 考虑到首脑会谈筹备所需要的时间，很可能在本月 18 日至 20 日的三天两夜间举行。 ”





特使团还计划通过经济合作改善韩朝关系，并以此为基础带动美朝对话与无核化问题。





韩国政府相关人士表示： “ 青瓦台过去说 ‘ 无核化之后才可以进行经济合作 ’ ，但最近转变为通过推进经济合作引导朝鲜采取无核化措施的积极立场。 ”





美韩总统本月将 “ 深度磋商 ”





据韩国《中央日报》网站 9 月 5 日报道，文在寅总统在派遣特使团访朝的前一天晚上与美国总统特朗普通电话，就派遣特使的情况进行最后的协调，还商讨了在本月末联合国大会上会面，以讨论朝鲜半岛问题的未来战略与合作方案。





据青瓦台发言人金宜谦介绍，两位领导人在电话中 “ 围绕朝美无核化谈判和韩朝首脑会谈等改善韩朝关系的朝鲜半岛局势坦诚交换了意见，决定继续保持各级渠道的紧密协商与合作 ” 。





文在寅表示， “ 在朝核问题和朝鲜半岛和平问题上取得的诸多进展离不开特朗普总统的魄力和决断 ” ， “ 这次派遣特使团赴朝旨在为韩朝首脑会谈作准备，通过推动全面无核化实现朝鲜半岛永久和平 ” 。对此，特朗普表示， “ 希望特使团能取得有益成果 ” ，并提醒 “ 届时请将访问结果告知于我 ” 。





文在寅表示， “ 改善韩朝关系和缓和朝鲜半岛紧张局势有助于推动朝鲜半岛无核化和永久和平 ” 。特朗普对此回应称， “ 希望韩朝首脑会谈不仅有助于改善韩朝关系，还有助于落实 6 月 12 日新加坡会谈的协议，推动未来的对话局势 ” 。





报道称，此次通话于 4 日晚上 9 时至 9 时 50 分进行，这是两位领导人在 6 月 12 日新加坡朝美首脑会谈之后第一次通电话。





另据韩联社 9 月 4 日报道，文在寅在通话中向特朗普详细介绍有关对朝派遣特使团的决策，并指出此举旨在筹备韩朝首脑会谈，同时与朝方讨论通过无核化实现半岛永久和平的方案。





文在寅强调，当前正是使和平扎根于半岛的过程中极其重要的时机，有关各方应将和平扎根半岛与全面无核化同步推进。他说，韩朝关系改善、半岛紧张局势缓和将对实现半岛无核化、构筑和平机制作出贡献。





此外据路透社 9 月 4 日报道，在朝鲜核问题进展缓慢之际，韩国总统府和美国白宫 4 日说，韩国总统文在寅和美国总统特朗普计划本月在纽约出席联合国大会期间讨论朝鲜问题。

韩国总统府发表声明称，文在寅和特朗普同意 “ 争取在联合国大会的间隙举行面对面会谈，就双方的战略以及如何在半岛问题上展开合作进行深度磋商 ” 。





白宫发言人萨拉 · 桑德斯则发表声明说： “ 两位领导人同意本月晚些时候在纽约出席联合国大会期间会晤。 ”





朝再次要求发表终战宣言





据韩联社 9 月 5 日报道，就在特使团 5 日访朝启程前夕，朝鲜外务省下属军控及和平研究所所长金龙国（音） 4 日在朝鲜外务省官网的 “ 正式立场 ” 专栏中发表长文，再次阐明朝方要求发表终战宣言的立场，引发各方关注。





文章指出，发表终战宣言是构建半岛持久和平机制的政治意志表现，是为建立朝美互信迈出的第一步。长期以来，朝美双方处于相互对立甚至矛盾的状态，存在许多难以解决的问题，签署和平条约需要一定的时间。因此，有必要基于各当事国的政治意志发表终战宣言，早日结束战争状态。





文章还列举了美国违反停战协定的行为，强调美方的行为将成为安全环境的危险因素，将使对朝政治孤立、美国敌视朝鲜政策陷入更危险的境地，恶化半岛局势。如不构建半岛持久和平机制，朝美关系改善和半岛无核化也将无法实现。





分析认为，朝鲜外务省在韩国特使团访朝这一重要节点前发文阐述朝方对终战宣言的立场，可被视为现阶段朝鲜要求发表终战宣言的理论根据和思维逻辑。





另据韩联社 9 月 5 日报道，在与朝鲜的和平外交正在展开之际，美国领导的联合国军司令部正推进其 “ 复兴 ” 运动，这引起了人们对其意图和最终目的的怀疑。





报道称，作为复兴运动的一部分，联合国军司令部 7 月任命加拿大中将韦恩 · 艾尔担任副司令，这是联合国军司令部成立 68 年来首次由非美国人担任这一职位。上个月，联合国军司令部还任命了一名美国少将专职担任参谋长，他的前任则同时兼任其他职务。





分析人士说，这一运动似乎旨在确保联合国军司令部作好应对军事突发事件的准备，加强美国对朝鲜半岛的影响力。





报道称，首尔与平壤在推动发表正式结束韩国战争的终战宣言，此举显然旨在最终以和平机制取代停战安排。华盛顿则要求朝鲜在讨论发表终战宣言之前先采取具体的无核化措施，例如公布其核武器和导弹的存量。





报道指出，这一运动还导致在冷战期间以联合国名义派遣部队与韩国并肩作战的 16 个 “ 派遣国 ” 所派遣的人员数量增加。联合国军司令部的复兴运动也许反映了如下担忧，即一旦和平条约取代了停战协定，联合国军司令部在半岛行动的理由就不复存在了。





首尔的一位外交政策专家说： “ 朝鲜一直要求发表终战宣言 …… 这种复兴运动在部分程度上意在表明联合国军司令部在战争被宣布结束之后为何还应存在。 ”





这位专家说：

“

但在无核化谈判陷入僵局时，联合国军司令部还是需要存在的

……

它似乎（正在复兴自己）准备（应对突发事件）并表明自己在朝鲜威胁消失前不会被解除武装。

”

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