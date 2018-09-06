外媒称美防长想用国民警卫队干涉南美

美国军队时报网站 8 月 29 日发表了题为《马蒂斯访问南美之后，国民警卫队可能执行更多南美任务》的文章。





美国国民警卫队在美国防部长吉姆 · 马蒂斯发展盟友 -- 尤其是南美盟友 -- 的战略中正在发挥核心作用。马蒂斯刚刚结束对南美的访问，评估了美国与巴西、阿根廷、智利和哥伦比亚的军事关系。





他说，智利正在争取得克萨斯州国民警卫队在网络领域的特别支持。马蒂斯认为，这符合国防部结交新朋友不忘老朋友的战略，在 “ 大国竞争 ” 再现的年代获得更多支持。





马蒂斯周末在路易斯安那州新奥尔良举行的美国国民警卫队协会第 140 次会议上指出： “ 国防部聚焦于巩固联盟、发展新的伙伴关系。 ”





报道称，马蒂斯解释，国民警卫队员在缔结美军与南美盟友之间的关系方面起着独特作用。近年来，中国在此地区的影响明显增强。





马蒂斯说： “ 这不是一次性任务。由于国民警卫队保持着军队的团体延续性，因此特别适合多年联合行动。 ”





报道称，马蒂斯所说的 “ 军与军 ”“ 心与心 ” 关系的基石就是国民警卫队伙伴合作计划（ SPP ）。

这项计划已开展了 25 年，受国民警卫局管理，以国防部和国务院的政策目标为宗旨。参与该计划的 75 个国家中， 24 个是南美国家。





2018 年增加了两个新的伙伴：一个是纽约国民警卫队在巴西的项目；一个是弗吉尼亚州国民警卫队在卡塔尔的项目。





报道称，马蒂斯本周末说： “ 在巴西，我与对方防长讨论的课题之一就是如何在巴西走向成熟之际打造一种最具战略意义的关系。 ” 此言突出了巴西近年来的重要性不断增强。





据美国之音电台报道，访问巴西期间，马蒂斯与一批军校学生交谈时呼吁加强网络合作，保护美国太空资产。





在这个问题上，中国的威胁已得到明确阐述。 2007 年，中国利用一枚导弹摧毁了它自己在太空的一颗卫星。





报道称，马蒂斯告诉军校学生： “ 我们明白中国所要传递的信息，就是他们可以干掉太空中的卫星。 ”





从那以后，中国表现出深厚的兴趣，加强在拉美的太空合作活动，甚至出资在阿根廷开设了一个太空中心。





加强网络和太空资产共享可以限制中国的影响力。





马蒂斯周末指出： “ 在智利，得克萨斯州国民警卫队应邀与一家重要的拉美和太平洋伙伴加强防务合作。特别是在保护智利互联网领域方面。我还要补充一点，凡是我与之交流过的民主国家，都越来越关注这个领域。 ”





报道称，该地区的某些伙伴关系已经恶化。根据五角大楼 2016 年向国会递交的一份相关报告，在玻利维亚、厄瓜多尔和委内瑞拉， “ 由于与美国政府陷入紧张关系 ” ，一度活跃的项目 “ 大多已停止 ” 。





但是，马蒂斯说其他地方的伙伴关系仍在继续发展，他期待更多合作机会。他说，比如 “ 在阿根廷，来自佐治亚州蓝岭山脉的军队正在与来自安第斯（山脉）和潘帕斯（草原）的军队共同训练。 ”





报道称，如果美军想要成功挑战诸如中国这样的对手，这种共同经历就至关重要。中国也在想方设法寻求盟友。





马蒂斯还说：

“

我在很多战场上多次作战

……

我还从未在全美编队打过仗。历史非常明确：有友则兴，无友则亡。

”

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