避免政府“停摆” 美国国会通过部分政府预算案

美国众议院 13 日通过了总额为 1470 亿美元的政府预算案，为避免特朗普政府在 10 月份 “ 停摆 ” 迈出第一步。据报道，该预算案约占美国政府 2019 财年整个预算总额的 12% 。





众议院当天以 377 票赞成、 20 票反对的结果通过的这份政府预算案包括三大部分，分别为美国军事建设部门、能源部和法律部门提供运转资金。由于参议院在 12 日晚间已经通过了同样的法案，只待美国总统特朗普签字即可生效。





据《国会山报》报道，上述预算案约占美国政府 2019 财年整个预算总额的 12% 。当天，参议院和众议院还就尽量避免政府 “ 停摆 ” 达成协议，正考虑尽快通过一项短期预算案以维持政府运转至 12 月 7 日。

美国政府的财政年度从每年的 10 月 1 日开始。多年来，由于共和、民主两党博弈，美国国会总是无法在最后期限前通过长期预算案，一直以不断通过短期预算案的方式维持政府运转。今年 1 月和 2 月，特朗普政府曾因预算案到期两度短暂 “ 停摆 ” 。

众议院议长保罗 · 瑞安 13 日表示，这是自 2007 年以来美国国会第一次及时将政府预算案送到美国总统面前。尽管此前特朗普一直以边境建墙资金为由威胁让政府 “ 关门 ” ，但白宫新闻发言人桑德斯 13 日发表声明称，特朗普期待签署相关预算案。

目前，美国国会还要就

12

项政府预算中的其它

9

项继续进行博弈。舆论分析称，两党议员都不希望在中期选举到来前因政府

“

关门

”

失去选民，因此相关政府预算案通过难度不大。

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