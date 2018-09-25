美国学术界接连曝出丑闻 3名科学家相继辞职

据香港《文汇报》报道，近期，美国 3 名来自不同界别及不同机构的顶尖科学家，相继因学术丑闻请辞。报道称，该事件反映美国学术界对违反道德标准的研究方法，容忍度愈来愈低。





据报道，在这 3 名科学家中，最著名的要数纽约纪念斯隆、凯特林癌症研究中心的医疗总监巴塞尔加。他本月初被揭发曾接受药厂或医疗企业数百万美元资助，但从未在名下研究报告中披露，涉嫌隐瞒利益冲突关系，最终他在 13 日宣布辞职。

另一名科学家则是康奈尔大学食物与品牌实验室主任万辛克，这位以研究薄饼闻名的科学家，去年被揭发数十份研究报告结果反常、过于正面，今年 2 月更有媒体公开他与一名研究人员的对话记录，显示他曾建议对方删减研究数据，令结果看起来更 “ 抢眼 ” 。经过一年调查，康奈尔大学 20 日证实万辛克行为不当，即日起停职，并于本学年完结后离任。

最后一名科学家则是达特茅斯学院公共卫生教授卫尔奇，他在《新英格兰医学期刊》上发表的论文被指剽窃，已于上星期辞职。

据监察学术研究的组织创办人奥兰斯基表示，愈来愈多案例浮面是好事。他指过往学术界担心公开讨论这些问题，会减低学术界可信性，但唯有提升透明度，才可以让公众更了解学术研究过程。

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