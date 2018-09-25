一项新研究显示，一种旨在模仿檀香气味的化学物质也具有刺激人类头发生长的能力。





虽然这项研究是在实验室中利用头皮组织进行的，但是科学家说，他们或许即将有效治疗脱发。





由于目前已展开测试以评估这种产品在人类志愿者中的效用，研究小组说，距离实现该疗法从实验室试验过渡到谢顶诊所应用已经 “ 不远 ” 。





领导这项研究的英国曼彻斯特大学教授拉尔夫 · 波斯说： “ 这是非常惊人的发现。这是首次有研究表明，对人类正常微型器官（头发）的改造可以由一种简单的、广泛用于美妆的香味剂来调节。 ”





研究中，科学家利用了在毛囊中发现的一种古老的化学反应机制，这种机制令他们既能减缓毛发（或毛囊）的死亡速度，又能促进其生长。





他们利用一种人造檀香来实现这一点。人造檀香是一种能够产生类似檀香的气味的化学物质，经常被用于制作香水和肥皂。鼻子能够闻到某种气味，是指鼻子里的特殊细胞识别出 “ 有气味 ” 的化学物质的分子，但是支持这一现象的过程并不局限于鼻腔通道。





事实上，同样的化学反应途径有助于调节人体的一系列其他细胞功能，包括毛发生长。





研究人员重点研究了一种名为 OR2AT4 的受体，这种能够被人造檀香刺激的受体可以在毛囊外层被找到。





研究人员发现，将他们合成的檀香气味剂用于头皮组织，既能够促进头发生长，也能够减少细胞死亡。正如他们发表于《自然 · 通讯》杂志的论文所写的，这足以产生 “ 实质性的、与临床相关的功能性毛发生长效应 ” 。





有趣的是，研究结果显示，人类的毛囊能够 “ 闻气味 ” ，它们利用古老的嗅觉受体来控制毛发生长等关键功能。





英国有数百万男性和女性受脱发问题困扰，对于 “ 谢顶疗法 ” 的需求很旺盛。尽管多年来研究人员开展了一些很有希望的研究，但很多研究并没有超越实验室范畴。





但是，波斯教授表示，他的最新发现距离临床用于治疗脱发已经 “ 不远 ” 。他说： “ 一个独立的合同研究组织利用人造檀香对 20 名女性志愿者开展的一项小规模、短时间的初步临床试点研究已经显示，志愿者每天的脱发量有所减少。 ”





现在，研究人员正在开展一项规模更大、专业控制的临床试验，他们预计将在明年年初之前看到结果。





英国皮肤科医师协会的妮古拉 · 克莱顿博士没有参与这项研究。她说： “ 这是一个很吸引人的概念。人类毛囊，如同作者所发现的，能够利用一个嗅觉受体 ‘ 闻气味 ’ 。 ”





她表示，这个研究小组的数据

“

非常令人兴奋

”

。但是她也指出，从临床角度来说，她只能推测这种治疗方法能够在多大程度上改善患者的预后。

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