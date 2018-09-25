马尔代夫反对党赢得总统大选 亚明承认败选愿平稳交权

马尔代夫大选计票结果显示，反对党领导人易卜拉欣 · 穆罕默德 · 萨利赫赢得总统选举，现任总统阿卜杜拉 · 亚明意外败北。





观察家此前曾认为选举存在舞弊情况，对现任总统有利。强人总统亚明周一承认在大选中失败，并称将安排向当选总统萨利赫平稳移交权力。这缓解了这个印中竞相争夺影响力的群岛爆发新的政治危机的担忧。





亚明在向全国发表的电视讲话中说： “ 马尔代夫人民已经决定了他们想要的。我接受昨天的选举结果。我将让权力平稳过渡。 ” 此前人们曾担心亚明不会接受选举结果。





亚明还说： “ 今天早上，我会见了萨利赫，选民已经选择他为下任总统。我对他表示了祝贺。 ” 亚明称他将留任到 11 月 17 日他的任期届满之际，但会进行平稳过渡。





选举委员会当天清晨公布的计票结果显示，反对派联合推举的候选人萨利赫赢得 58.3% 的普选票，领先得票 41.7% 的亚明。国有媒体也报道了萨利赫宣布自己赢得选举的消息。





马尔代夫全国各地出现群众庆祝活动，反对党支持者挥舞萨利赫所在的马尔代夫民主党的黄色旗帜，走上街头载歌载舞。这个结果令人吃惊，因为亚明的主要政治对手要么被关在监狱里，要么被流放，批评者还指责他控制了媒体。





萨利赫此前在计票结果显示自已取得明显优势之际，就已经呼吁亚明承认败选。他在电视上说： “ 我呼吁亚明尊重人民的意志，推动政权和平、顺利过渡。 ” 美国国务院周采呼吁亚明 “ 尊重人民的意愿 ” 。而地区强国印度率先向萨利赫表示了 “ 热烈祝贺 ” 。





此次选举受到印度和中国这两个地区大国的密切关注，印中两国正在争夺对印度洋国家的影响力。另一方面，欧盟和美国威胁说，假如选举有失自由公正，欧美将实施制裁。





投票开始前，曾有人警告说，亚明很可能不惜一切代价保住自己的权力。今年 2 月，亚明宣布全国进入紧急状态，暂停实施宪法，同时命令部队突击检查最高法院，逮捕法官及其他政敌，企图规避针对自己的弹劾案。印度长期影响马尔代夫事务，曾在 1988 年派出军队和战舰平息马尔代夫政变。





这一次，印度表示希望选举能够成为回归民主的标志。近年来，亚明逐步向中国靠拢，获取了巨额资金用于建设大型基础设施项目。





【英国《卫报》网站 9 月 24 日报道】马尔代夫选民已将现任总统亚明赶下台，体现了对这位领导人的强烈遣责。他在动荡的五年任期里囚禁政治对手和法官，带领自己的国家向中国靠拢。





萨利赫已在首都马累宣布胜选。他对记者和竞选团队说： “ 这是喜悦的时刻，希望的时刻，历史性时刻。





对我们中的许多人来说，这是一段艰难的历程，一段可能通向牢狱或流亡的历程。 ”





当地观察组织 “ 透明马尔代夫 ” 表示，初步计票结果已经显示萨利赫是具有 “ 绝对优势 ” 的胜利者。该组织说： “ 我们呼吁所有利益相关方维护一个有利于政权和平交接的环境。 ”





此前有分析人士表示，想要赢得第二任期的亚明必须面对激烈的竞争，各党派为了把他赶下台选择联起手来。但鉴于亚明控制着选举委员会、最高法院和媒体，几乎没有人愿意预测他会垮台。





自从 2013 年当选以来，亚明监禁或流放了主要政治对手，并于今年 2 月搜查最高法院，逮捕了五位法官中的两名。





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