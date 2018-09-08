奥巴马演讲猛批特朗普 特朗普回击：听到让我睡着

当地时间 7 日，美国前总统奥巴马在大学发表演讲，罕见地对现任总统特朗普指名道姓地予以痛批，称对方正在 “ 利用政客们多年来被煽动的不满情绪 ” ，并对共和党内部状况表示质疑。之后不久，特朗普毫不客气地回击称，他看了奥巴马的演讲，不过睡着了，讽刺对方的言论十分无聊。

综合 CNN 、美国中文网等外媒报道，随着美国中期选举将至，自卸任以来一直保持低调，通常会避免直接提及特朗普名字的奥巴马也一反常态。他 7 日在伊利诺伊大学香槟分校发表演讲时就毫不掩饰地对当下的美国政治予以痛批，称 “ 有些有权有势的人想要激怒我们 ” 。

奥巴马认为特朗普是社会问题的 “ 表征 ” ，利用 “ 怨恨 ” 来挑选他的政策议程和统治国家的方式。 “ 这不是从特朗普开始的，他是一种表征，而不是背后的原因。他利用了政客们多年来一直煽动的怨恨情绪。 ” 奥巴马在讲话中也花了相当一部分时间批评国会中的共和党人。他称 “ 在过去几十年里，不幸的是，怨恨和偏执的政治已在共和党中找到了根基 ” 。

除了抨击政治上的对手，奥巴马也呼吁年轻选民们踊跃投票。 “ 作为一名公民，而非作为前总统，我在这里传达一个简单的信息，那就是你需要投票，因为我们的民主取决于它。如果你认为选举无关紧要，我希望过去 2 年发生的一切能够改变你的这种印象， ” 奥巴马称，并提到投票是解决当下政府弊端的 “ 解药 ” 。





奥巴马的演讲才刚刚结束，特朗普立即在北达科他州的竞选集会上对这位前总统予以反击： “ 我看了奥巴马的演讲，但我睡着了。我发现（听他演讲）非常有助于睡眠。 ”

随后，他更是反驳了奥巴马称经济蓬勃发展是因为前任政府的努力一说，并直指奥巴马在任时是 “ 美国历史上最疲弱的复苏 ” 。特朗普随后也谈论起自己的政绩，继续为共和党人进行宣传，并对自己的支持者们说， “ 难道这不比听奥巴马（演讲）更令人兴奋吗？ ”

为了准备

11

月份的中期选举，美国民主党和共和党已纷纷采取行动。

8

月份，奥巴马宣布为

81

名民主党候选人背书，

9

月他还将在伊利诺伊州和宾州开展活动，并在纽约市为全国民主党选区重划委员会筹集资金。另一方面，特朗普也在积极为中期选举做准备，这次选举被广泛视为对他的民意公投，结果将决定国会的控制权和

30

个州的州长。

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