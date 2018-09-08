“超级细菌”克星或许就潜伏在你胃里

美媒称，对付超级细菌的武器可能潜伏在人们的胃里。





据美国趣味科学网站 9 月 4 日报道，一项新的研究结果显示，人类胃液中的短氨基酸链可以杀死食源性致病菌并阻止皮肤感染。这些被称为肽的分子可能永远无法通过人体试验 —— 迄今为止只在老鼠身上进行过研究，但研究人员希望，通过探究在不寻常位置发现的这些小分子，科学家能发现药物治疗的新的可能性。





研究负责人、麻省理工学院博士后研究员塞萨尔 · 德拉富恩特 - 努涅斯说，这很重要，因为细菌对用来治疗感染的常用抗生素越来越有耐药性。





德拉富恩特 - 努涅斯对该网站说： “ 这些肽的优势之一是，因为同时针对许多不同的东西，所以它们使细菌很难产生耐药性。 ”





德拉富恩特 - 努涅斯及其同事利用一种生物等效搜索引擎，研究人类蛋白质数据库，以发现已知在抗菌肽中常见的特定氨基酸序列，进而发现了这些新肽（氨基酸是蛋白质的构件；肽是短到无法算作完整蛋白质的氨基酸链）。





研究小组在 8 月 20 日出版的美国化学学会《合成生物学》杂志上报告说，研究人员发现，在人类胃中发现的一种名为胃蛋白酶 A 的酶所产生的几种肽尤其令人感兴趣。德拉富恩特 - 努涅斯说，当讨厌的病原体随食物和水进入消化道时，这些肽很可能有助于消除新生的细菌感染。





为了研究这些肽的作用，研究人员操纵大肠杆菌来产生这些肽。然后，科学家在实验室培养皿中用沙门氏菌等细菌细胞测试了这些肽，发现它们可以杀死病原体。当与实验室培养皿中的人体细胞混合时，这些肽不会伤害这些细胞。在另一项试验中，研究人员用这些肽为小鼠皮肤上的绿脓杆菌感染进行局部治疗并杀死了细菌。绿脓杆菌会给人体带来严重的皮肤感染。

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