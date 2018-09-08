“超级细菌”克星或许就潜伏在你胃里

美媒称，对付超级细菌的武器可能潜伏在人们的胃里。
据美国趣味科学网站9月4日报道，一项新的研究结果显示，人类胃液中的短氨基酸链可以杀死食源性致病菌并阻止皮肤感染。这些被称为肽的分子可能永远无法通过人体试验——迄今为止只在老鼠身上进行过研究，但研究人员希望，通过探究在不寻常位置发现的这些小分子，科学家能发现药物治疗的新的可能性。
研究负责人、麻省理工学院博士后研究员塞萨尔·德拉富恩特-努涅斯说，这很重要，因为细菌对用来治疗感染的常用抗生素越来越有耐药性。
德拉富恩特-努涅斯对该网站说：“这些肽的优势之一是，因为同时针对许多不同的东西，所以它们使细菌很难产生耐药性。”
德拉富恩特-努涅斯及其同事利用一种生物等效搜索引擎，研究人类蛋白质数据库，以发现已知在抗菌肽中常见的特定氨基酸序列，进而发现了这些新肽（氨基酸是蛋白质的构件；肽是短到无法算作完整蛋白质的氨基酸链）。
研究小组在8月20日出版的美国化学学会《合成生物学》杂志上报告说，研究人员发现，在人类胃中发现的一种名为胃蛋白酶A的酶所产生的几种肽尤其令人感兴趣。德拉富恩特-努涅斯说，当讨厌的病原体随食物和水进入消化道时，这些肽很可能有助于消除新生的细菌感染。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost