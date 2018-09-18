硅谷富豪忧“世界末日” 在新西兰建地堡避难所

据外媒报道，近年来美国硅谷不少富豪因为担心 “ 世界末日 ” 即将到来，纷纷涌到位于太平洋南部的新西兰购地建 “ 避难所 ” 。

据报道，最近几个月，两个 150 公吨重的 “ 地堡 ” 从美国得克萨斯州的仓库经陆路和海路运到新西兰海岸，埋在 3 米多深的地下。这些 “ 地堡 ” 的制造商 Rising S 公司的总经理林奇说，过去两年间，已经有 7 名硅谷企业家购买他们的 “ 地堡 ” ，并将它们运往新西兰。

一旦有迹象显示 “ 世界末日 ” 即将到来，这些硅谷富豪就会乘坐私人飞机前往新西兰，躲进这些埋在地底下的 “ 避难所 ” 。





不过，新西兰海关以保护隐私为由，拒绝证实这些 “ 地堡 ” 是否已经运抵新西兰。

林奇称，挖掘土地以及掩埋这些 “ 地堡 ” 需要大约 2 周的时间，这些行动都是秘密进行的，所以当地居民并不知道。他说： “ 我们不会留下任何线索，甚至连门都没有。 ”

新西兰前总理约翰 • 基在接受媒体电话采访时说： “ 在到达南极洲之前，新西兰是地球上最后一个巴士站。很多人对我说，如果世界面临末日，他们愿意在新西兰拥有一处房产。 ”

约翰 • 基还说，新西兰人会觉得这种想法既疯狂又有趣，但对地球上许多富豪而言，这是有道理的。他说： “ 我们生活在少数人拥有巨额财富的世界里，当你有这么多钱的时候，将其中非常少的一部分用于 ‘B 计划 ’ ，并不像听起来那么疯狂。 ”

不过，一个地堡建筑商认为，新西兰不是建末日地堡的最佳场所，因为只要陨石坠入太平洋引发海啸，新西兰的所有陆地就会被淹没。

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