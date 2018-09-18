    • 2018年9月18日

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    硅谷富豪忧“世界末日” 在新西兰建地堡避难所

    星期二, 九月 18, 2018

    据外媒报道，近年来美国硅谷不少富豪因为担心世界末日即将到来，纷纷涌到位于太平洋南部的新西兰购地建避难所
    　　
    据报道，最近几个月，两个150公吨重的地堡从美国得克萨斯州的仓库经陆路和海路运到新西兰海岸，埋在3米多深的地下。这些地堡的制造商Rising S公司的总经理林奇说，过去两年间，已经有7名硅谷企业家购买他们的地堡，并将它们运往新西兰。
    　　
    一旦有迹象显示世界末日即将到来，这些硅谷富豪就会乘坐私人飞机前往新西兰，躲进这些埋在地底下的避难所

    不过，新西兰海关以保护隐私为由，拒绝证实这些地堡是否已经运抵新西兰。
    　　
    林奇称，挖掘土地以及掩埋这些地堡需要大约2周的时间，这些行动都是秘密进行的，所以当地居民并不知道。他说：我们不会留下任何线索，甚至连门都没有。
    　　
    新西兰前总理约翰基在接受媒体电话采访时说：在到达南极洲之前，新西兰是地球上最后一个巴士站。很多人对我说，如果世界面临末日，他们愿意在新西兰拥有一处房产。
    　　
    约翰基还说，新西兰人会觉得这种想法既疯狂又有趣，但对地球上许多富豪而言，这是有道理的。他说：我们生活在少数人拥有巨额财富的世界里，当你有这么多钱的时候，将其中非常少的一部分用于‘B计划，并不像听起来那么疯狂。
    　　
    不过，一个地堡建筑商认为，新西兰不是建末日地堡的最佳场所，因为只要陨石坠入太平洋引发海啸，新西兰的所有陆地就会被淹没。

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