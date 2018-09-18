硅谷富豪忧“世界末日” 在新西兰建地堡避难所

据外媒报道，近年来美国硅谷不少富豪因为担心“世界末日”即将到来，纷纷涌到位于太平洋南部的新西兰购地建“避难所”。
据报道，最近几个月，两个150公吨重的“地堡”从美国得克萨斯州的仓库经陆路和海路运到新西兰海岸，埋在3米多深的地下。这些“地堡”的制造商Rising S公司的总经理林奇说，过去两年间，已经有7名硅谷企业家购买他们的“地堡”，并将它们运往新西兰。
一旦有迹象显示“世界末日”即将到来，这些硅谷富豪就会乘坐私人飞机前往新西兰，躲进这些埋在地底下的“避难所”。
不过，新西兰海关以保护隐私为由，拒绝证实这些“地堡”是否已经运抵新西兰。
林奇称，挖掘土地以及掩埋这些“地堡”需要大约2周的时间，这些行动都是秘密进行的，所以当地居民并不知道。他说：“我们不会留下任何线索，甚至连门都没有。”
新西兰前总理约翰•基在接受媒体电话采访时说：“在到达南极洲之前，新西兰是地球上最后一个巴士站。很多人对我说，如果世界面临末日，他们愿意在新西兰拥有一处房产。”
约翰•基还说，新西兰人会觉得这种想法既疯狂又有趣，但对地球上许多富豪而言，这是有道理的。他说：“我们生活在少数人拥有巨额财富的世界里，当你有这么多钱的时候，将其中非常少的一部分用于‘B计划’，并不像听起来那么疯狂。”
不过，一个地堡建筑商认为，新西兰不是建末日地堡的最佳场所，因为只要陨石坠入太平洋引发海啸，新西兰的所有陆地就会被淹没。
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