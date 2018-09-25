沙特能源大臣称产油国会适时干预避免供应短缺

法媒称， 23 日，沙特能源大臣声明，产油国将在它们认为适当的时刻实施干预，避免供应出现短缺。这一声明显然是对美国总统要求下调油价的回应。





据法新社阿尔及尔 9 月 23 日报道，哈立德 · 法利赫是在阿尔及尔召开的会议上表明态度的。与会者是 2016 年底签署旨在刺激油价的限产协议的二十几个国家，包括石油输出国组织（欧佩克）成员和非成员。各方并未在这场会议上决定改变当前生产水平。





最终声明指出，部长级联合监督委员会 “ 对当前石油市场总体供需平衡的前景感到满意 ” 。





身为该委员会主席的法利赫声明，产油国会继续 “ 密切监督供需，而且如有必要，我们将在适当的时刻用适当的方式作出应对 ” 。





美国计划于 11 月初对德黑兰实施新制裁。这或将导致伊朗未来数月出口暴跌，市场上石油供应减少。





限产协议签署者包括沙特和俄罗斯这两个与美国一道跻身世界三大产油国之列的国家，还包括欧佩克创始成员伊朗。





法利赫说： “ 我们务必要继续预测供需平衡的变化并采取有活力的举措，以防出现让消费者紧张焦虑的形势。 ”





他还不经意道： “ 这尤其意味着要保证合适的供应，避免出现任何短缺。 ”22 日，美国总统唐纳德 · 特朗普要求欧佩克 “ 降价 ” 。





美国总统似乎指望作为世界第一石油出口国的盟友沙特来填补伊朗出口减少造成的空缺，以防价格上涨。





欧佩克轮值主席、阿联酋能源部长苏海勒 · 马兹鲁伊坚称： “ 我们追求的不是价格而是市场稳定。 ”





伊朗驻欧佩克代表侯赛因 · 卡赞普尔 · 阿德比利指出，伊朗会继续遵守 “ 生产份额 ” 承诺，并表示希望伊朗的客户国家 “ 行使主权，不要屈服于特朗普的指令 ” 。





6 月，尽管德黑兰抗议已久，但欧佩克仍决定将日产量增加 100 万桶。





在分析人士思考产油国实际增加供应的能力之际，沙特大臣与阿联酋部长保证称，包括本国在内的一些国家具备尚未动用的 “ 追加 ” 生产能力。





法利赫称， “ 如果供应出现短缺 ” ，无论是出于地缘政治、技术、天气或其他原因， “ 我们都会迅速且果断地动用协议签署国的追加生产能力 ” 。





他还说： “ 如果市场需求减少或供应增加，我们会维持或减少供应。 ”





他认为现在谈 2019 年的产量 “ 为时尚早 ” ，还认为 “ 不太可能 ” 增产，除非 “ 供需发生意外 ” 。





他呼吁协议签署国继续合作。他强调： “ 欧佩克国家与非欧佩克国家之间的合作仍然牢固，这无疑在维持市场稳定和巩固信心方面发挥着关键作用。 ”





他指出，欧佩克成员与非成员还在研究一个合作计划，争取

“

在必要时为重新实现市场平衡而持续合作、监督和干预

”

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