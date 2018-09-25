不怕陷入战争泥潭？美军照片曝光法国参与在叙军事行动

据美国《新闻周刊》 9 月 13 日发布的题为《法国在叙利亚干涉么？新的美军照片可能曝光了太多内容》的文章称，美国军方公布的新照片似乎显示，法国在叙利亚发挥的作用比人们此前认为的更大。但这些照片很快从社交媒体上被删除了。





文章称，参与美国领导的打击伊拉克和叙利亚 “ 伊斯兰国 ” 组织任务的特种作战联合特遣部队的官方推特账号，在 12 日公布了拍自叙利亚东部代尔祖尔省的照片。照片上是美国陆军部队在将迫击炮装车，背景是法国轻型装甲车。尽管自 2014 年以来法国一直参与美国领导的打击恐怖分子的行动，但这是首个法国在叙利亚这一地区部署军队的证据。





尽管图片很快被删除，但一些用户还是看到了这些图片，其中包括次日报道此事的法国 24 电视台。





法国记者兼分析人士瓦西姆 · 纳斯尔对这家官方媒体说： “ 今天，我们得到了法国特种部队直接参与这一地区行动的证实。 ”





文章称，被讨论的车辆是法国 Nexter 公司制造的 “ 阿拉维 ” 步兵战车，只供法国陆军和沙特军队使用，尽管据称特朗普总统曾提议，但已知沙特军队并未直接现身叙利亚。挂着法国国旗的 “ 阿拉维 ” 战车此前在美国支持的叙利亚民主军 —— 主要由地方武装组成的库尔德人联盟 —— 控制的其他地区也曾出现过，比如曼比季市，但 12 日的照片表明，法国军队正处在一劳永逸地击败 “ 伊斯兰国 ” 组织的新攻势的前线。





今年 5 月，叙利亚民主军发动了进攻行动，旨在清除 “ 伊斯兰国 ” 组织在该国最后的势力范围之一。此后的几个月中，美国为首的联军在中部幼发拉底河谷部分地区推进。据说 12 日的照片是在靠近伊拉克边境的巴古兹村附近拍摄的，那里部署着联军的其他部队。





就在美国特种部队公布照片的同一天，美国为首的联军宣布进攻行动的最后阶段开始，重点在哈金村和其他 “ 伊斯兰国 ” 组织控制的村庄。同样是在 12 日，叙利亚政府军对 “ 伊斯兰国 ” 组织在苏韦达省和霍姆斯省的最后据点发动了类似攻势。





报道评论称，虽然美国和法国都参与打击 “ 伊斯兰国 ” 组织的战斗，但它们拒绝与叙利亚政府合作。在俄罗斯和伊朗的支持下，叙利亚政府重新控制了失去的大部分领土，同时呼吁西方和土耳其军队立即离开叙利亚。





然而，美国和法国却坚持插手，警告叙利亚政府不要寻求发动夺回西北部省份伊德利卜的行动，该省是叙利亚反政府武装控制下的唯一的大面积地区。





美国表示，叙利亚政府军可能会在进攻中使用化学武器，并且已经开始与法国和英国讨论，如果叙利亚使用化学武器，它们计划实施打击，尽管最近的声明表明，他们可能会干预对伊德利卜的任何打击。特朗普曾两次下令对叙利亚政府采取此类军事行动，以回应过去所谓的毒气使用事件，最近一次行动得到了法国和英国的支持。叙利亚否认参与了报道中的化学武器袭击，并与盟友一道指责西方和当地武装分子策划了这样的事件以促成干预。





与此同时，联合国呼吁该地区保持冷静。该组织还警告说，由于随之而来的人道主义危机，不要袭击伊德利卜，但也承认该省的武装活动陷入困境。截至目前，在俄罗斯、伊朗和土耳其努力就伊德利卜的命运达成协议之际，叙利亚政府军的空袭，以及反对派武装炮轰政府控制的城镇的行动仍未停止。





Twitter

sgnypost





