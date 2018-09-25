军机在叙利亚再被袭 俄罗斯为何会“头脑冷静”？

据俄罗斯国防部消息， 9 月 17 日，俄罗斯一架伊尔 -20 飞机在返回赫梅米姆基地途中，被以色列战机当作掩护，在地中海上空被叙利亚 S-200 防空系统导弹击落，致使 15 名俄军人死亡。 24 日，俄国防部长绍伊古在对俄媒的发言中表示，俄方在伊尔 -20 飞机被击落后采取的措施 “ 使发热的脑袋冷静了下来 ” ，保持了克制，避免了会给俄罗斯军人构成威胁的冒失行为。

点评：中东局势一直是世界关注的焦点。多年来，各方势力都有自身多元化的既定目标，各种利益争夺与主导权争斗愈演愈烈，使得整个地区呈现出地缘版图碎片化的苗头。特别是叙利亚问题，虽然目前叙政府一定程度上掌控了局面，但各方势力交织，各种武装混杂，使得问题异常复杂，权力版图不断被打破。此次俄罗斯军机遭遇 “ 乌龙 ” 袭击，一定程度上就是这种乱象的一种表现，使得本来已经复杂的叙利亚局势更加扑朔迷离，不仅对地区安全与稳定，乃至对全球战略格局和平衡都产生了重要影响。

积怨由来已久，以军事行动一举多得

叙利亚问题不仅是大国通过代理人进行的战略博弈，也是土耳其、以色列、伊朗等地区国家直接斗争的现实结果。此次俄罗斯战机被袭，其直接原因是 4 架以色列空军的 F-16 飞机用制导炸弹对拉塔基亚市地区的叙利亚目标实施了打击，叙利亚判断目标出现失误，俄罗斯后期反应也将会对两国关系造成重要影响。因此，认识此次以色列攻打叙利亚的主要意图和原因，对于分析地区安全格局和叙利亚问题未来走向都大有裨益。

以色列和叙利亚的积怨由来已久，一直可以追溯到以色列建国。叙利亚在历史上与以色列多次兵戎相见，几次战争都充当了主力和先锋。例如，在 1948 年的巴勒斯坦战争中，叙利亚与以色列就首次发生正面冲突；在 1973 年的 “ 十月战争 ” 中，叙利亚又和埃及并肩作战，一度重创以色列军队。目前，叙利亚的实力在中东虽然不算强大，但却是周边国家中对以色列最具敌意的国家之一。叙利亚政府一直公开支持其境内存在的多支激进反以武装组织。虽然后来由于国际社会把这些武装派别定性为恐怖组织，叙利亚迫于国际压力做出了妥协，但仍然对这些组织提供暗中支持。这使得以色列一直对叙利亚耿耿于怀。

此外，伊朗问题也是导致叙以关系紧张的一个重要原因。伊朗是叙利亚为数不多的坚定盟友。为了帮助巴沙尔维持政权，伊朗派出数万人革命卫队到叙利亚浴血奋战，帮助巴沙尔政权稳定了局势。随着伊朗军力在叙利亚坐大，其部分力量甚至已经渗透到与以色列占领的戈兰高地紧邻的叙利亚戈兰高地一侧，这直接触及以色列的国家安全红线。以色列与叙利亚毗连，国土狭小，几乎没有战略纵深，戈兰高地是不多得的可起到战略缓冲作用的土地，因此以色列对戈兰高地附近敌对力量的存在尤为敏感。同时，伊朗同时与以色列也是宿敌，特别是自 2015 年伊朗核协议签订后，以色列认为伊朗利用该协议积极研发核技术和弹道导弹，特别是远程导弹攻击，一旦突破防空系统的拦截，将直接威胁到整个以色列的安全。此外，近年来伊朗在中东地区的影响力不断扩大，从伊拉克、叙利亚、也门一直到黎巴嫩，所发挥的作用越来越大，被以色列视为在中东地区最大的威胁。

总体上来说，由于在地面被穆斯林世界包围，以色列一直致力于取得对邻国绝对的军事优势。削弱邻国实力，打造以色列安全生存空间是以历届政府的国策。目前，叙利亚政府军在战场上已经占据优势，反政府势力岌岌可危。此时袭击叙利亚，不仅可以削弱叙政府军的实力和战场优势，给反政府武装力量撑腰打气，打乱叙利亚政府正在不断推进的统一进程，而且可以响应美国威胁在叙利亚可能实施的军事行动，震慑其背后支持者，并在叙利亚战后重建中获得一定的话语权。

是否强力反击，将考验俄罗斯大智慧

此次事件，既将俄罗斯沦为受害者，也将考验其大智慧。从事件发生细节来看，以色列很可能做了精心准备，诱使叙利亚防空部队产生误判。特别是以色列发动攻击时，仅在一分钟之前通过热线告知俄方，这无疑是让 “ 伊尔 ”-20 战机毫无躲避时机。对于俄罗斯来说，这既是一种耻辱，又多少有点有苦说不出的味道。事件发生后，俄罗斯反应激烈，将其视为以色列有敌意的挑衅行为，普京总统更是立即要求严查此事，大有 “ 风雨欲来云满楼 ” 的气氛。

但从近日两国的互动来看，俄罗斯保持了较大的克制，也在给对方台阶下，并未展现出许多网友调侃的 “ 战斗民族 ” 的雷霆之怒。俄方一方面继续坚称以色列应为事件负责，并称俄以双方的资料都能佐证这一点，继续对以施压；另一方面，俄国防部长绍伊古近日在公开讲话中表示，俄方在伊尔 -20 飞机被击落后采取的措施 “ 使发热的脑袋冷静了下来 ” ，并避免了会给俄罗斯军人构成威胁的冒失行为。同时，俄方并未宣布将对以色列采取进一步的行动，而是宣布将在两周内向叙利亚提供先进的 S-300 防空系统，并称叙利亚各级指挥所将装备目前只有俄军才有的自动化装置。

实际上，虽然这些措施似乎与所谓 “ 战斗民族 ” 的习惯相去甚远，但考虑到叙利亚局势的现状，不难发现俄罗斯在这个问题上保持克制，理应是最符合自身利益的选择。

首先，俄罗斯目前已经在叙利亚问题上占据主动，不允许让任何突发事件节外生枝。俄罗斯从 2015 年末开始军事介入叙利亚战争以来，至今已有三年时间，可谓挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，基本大获全胜，将几乎已经处于崩溃边缘的叙利亚政府军拉了回来，也和叙政府建立了非常的密切关系，在叙利亚问题上掌握着牢牢的主动权。此外，叙利亚是俄罗斯在中东和地中海地区的唯一据点，塔尔斯图军港也是俄罗斯在独联体外的唯一军事基地，俄在叙利亚驻有大量的兵力，从最开始的 4000 人上升到目前的 7000 人左右，并常年在叙利亚部署苏 -30 、苏 -35 、 A-50 预警机等先进战机和大量海军舰艇，这对于提高俄在中东地区的影响力乃至国际地位都具有非常关键的作用。

但是，美国一直对其在叙利亚问题上没有发言权不甘心，始终在找机会加大对叙利亚问题的介入。作为美国在中东地区的最重要盟友，以色列如果被俄实施报复，美国则很可能以此为借口采取反击措施，从而改变叙利亚问题现状，影响甚至动摇俄罗斯目前在叙利亚的主导地位。

在叙利亚局势总体逐渐走向明朗的背景下，俄方自然不想因此影响叙利亚问题的政治解决进程。目前，俄罗斯已经在叙利亚取得重大军事胜利，获得了相当的战场优势，如果要进一步巩固和扩大战果，就必须要从政治、经济、外交等多方面入手，尽快结束叙利亚战争，启动战后重建进程。从近期俄罗斯采取的一系列举措来看，也正不断加大政治解决斡旋力度。 2017 年 11 月底，俄罗斯、土耳其和伊朗三国领导人在俄南部城市索契举行会谈，并在会后签署联合声明中表示，要在建立包容、自由、平等、透明、叙人主导的政治进程以及举行自由、公正选举的条件下，实现叙利亚问题的政治解决，俄土伊三国将对此予以协助。 2018 年 9 月 17 日，俄罗斯又与土耳其达成协议，双方决定在叙利亚伊德利卜省建立一个 15 至 20 公里宽的 “ 非军事区 ” ，由俄土双方派人来监管，及时终止了俄空袭后可能出现的 “ 决战 ” 。如果俄方对以的报复在地区产生连锁反应，将很有可能使得已经开始的政治进程出现中断，重新爆发战争冲突，使和平解决叙利亚问题的希望遥遥无期。

其次，俄罗斯还可以此次事件为要挟，与以谈判达成自己的相关目的。俄方一方面态度非常强硬，要求以方必须给出一个交代，否则俄方不会善罢甘休，对以色列施加压力；而另一方面，俄罗斯也积极拓展沟通渠道，希望与以色利进行谈判，达到自己的目标。毕竟，以色列虽然一直有美国撑腰，但在多年的对叙打击中，都只是破坏叙政府军、伊朗或真主党的军事设施，从未主动对俄军目标直接实施打击。





在事件发生后，以色列也很快表现出愿意沟通的意愿，试图淡化事件的影响。俄也计划以战机和军事设施再度出现危险为由，要求以方停止对叙境内目标的空袭，确保叙利亚顺利打击反政府武装，并对叙利亚政府提供先进防空装备，强化其防空力量。据最新消息，俄方已经表示将在 2 周内向叙利亚提供 S-300 防空系统。一旦成真，必然会大大提升叙军的远程防空实力。

其实，俄罗斯在地区问题上也没有绝对的实力与以色列闹翻。在此之前，俄土之间关系的改善就是一个成功的范例。

2015

年

11

月，俄罗斯一架苏

-24

战机在土叙边境被土耳其空军

F-16

战机击落，虽然普京当即表示，土耳其的行为是

“

背后捅刀

”

，将保持军事报复的权利，而最后也是保持了克制，并随后抓住时机，改善了俄土关系，使两国关系保持了良好的发展态势。这种折了面子，但得了里子，也不失为俄罗斯的一种大智慧。因此，虽然俄罗斯暂时还未对以色列松口，但很可能会将此事大事化小，不再深入追究。

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