前白宫首席顾问称特朗普面临政变危机：事态非常严重

海外媒体称，《纽约时报》日前刊登出匿名投书，声称美国总统特朗普的政府内部存在反抗他的力量，特朗普前首席顾问班农针对此事告诉路透社，特朗普面临 “ 政变 ” ，这是场危机。





据台湾 “ 中央社 ”9 月 9 日综合外电报道，班农在飞往意大利访问时接受路透社专访，他说： “ 你前几天看到的事情非常严重，这是对制度的直接攻击。这是场政变，好吗？ ”





报道称，《纽约时报》是在 5 日刊登出那份匿名投书的，并表示这出自特朗普政府高级官员。投书中痛批特朗普 “ 是非不分 ” ，又说： “ 他的政府有许多高级官员正奋力从内部阻挠他的一些计划和他最恶劣的意向。 ”





班农说，上次有美国总统遭到如此挑战，还是在美国内战期间，当时将军麦克莱伦与时任总统林肯发生冲突。





他表示： “ 这是场危机。这个国家只曾在 1862 年的夏天面临过这样的危机，当时麦克莱伦将军和其他高级将领认为，林肯不适任，无法胜任最高统帅。 ”





报道称，特朗普 7 日表示，司法部应该查出投书的人，他并表示事涉国家安全。





班农致力想让共和党采纳他的经济民族主义主张，为此与特朗普政府比较主流派的顾问闹翻，因而在 2017 年 8 月遭特朗普革职。





报道称，他当时宣称是自请辞职，并告诉哥伦比亚广播公司， “ 共和党建制派 ” 想让 2016 年总统大统结果失效，架空特朗普。





班农在罗马表示：

“

共和党建制派的阴谋集团认为特朗普不适任美国总统。这是个危机。

”

Twitter

sgnypost





