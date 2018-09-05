年轻夫妻抢手机看电影 结果变成“杀夫”事件

90 后的陈某是一个年轻妈妈，和丈夫育有一对双胞胎，夫妻俩在昆明做生意，孩子留在重庆老家和老人一起生活。

可生活中的一件小事情，让这个幸福美满的家庭发生了巨变！

近日，昆明中院审理开庭审理了此案。

婚后育有一对双胞胎

陈某是重庆人， 2015 年 3 月 3 日与丈夫曾某登记结婚。婚后生了一对双胞胎。

2016 年 6 月，两个小孩断奶后，夫妻俩把小孩留在老家由父母抚养，二人到昆明做生意，租住在官渡区新亚洲体育城。

因抢手机看电影遭拒

妻子一刀捅死丈夫

2016 年 9 月 16 日晚 8 时许，陈某和曾某在家，陈某向丈夫要手机来看电影，要了几次，丈夫不给。

两口子为此争吵起来，陈某抢手机没抢到，反而被丈夫推了一把，倒在沙发上。

“ 鬼火 ” 起的陈某顺手拿起茶几上的水果刀，站起来质问丈夫： “ 你要做什么？ ”

曾某反问： “ 你要做什么？ ”

曾某去抢妻子手里的水果刀，争抢中，水果刀落地。

曾某想把妻子拖到房间里，陈某抱着门框不愿进，看到掉在地上的水果刀，顺手捡起，捅了丈夫胸口一下。

丈夫被捅了一刀后，走向客厅沙发，倒在沙发上，几秒钟后爬起来，但还没走到妻子跟前，又倒在地上。

陈某见此情况，赶紧把刀扔了，走过去握住丈夫的手，跟丈夫说话，但此时她发现丈夫的手很冰。

妻子多次试图自杀

陈某看到丈夫快死了，就想陪着丈夫一起死。多次试图自杀，都没有成功。

她先是拿起那把水果刀割了手腕，还捅了自己胸口两刀。

陈某在供述中说，她也不知过了多久，发现自己没死，又跑去厨房把煤气管割开，然后在厨房睡了一晚。

然而，她还是活了下来。

次日晚 7 时许，陈某打电话给父亲说了刺死丈夫的事，紧接着报警自首。

患情感性精神障碍

陈某归案后供述称：他们 2016 年 7 月 2 日把小孩接来昆明，小孩因为水土不服生病，她多次让丈夫带小孩去看病，丈夫一直不去，为这件事，他们经常吵架。另外一方面，她感觉自己有抑郁症。





案发后，公安机关委托云南省精神病医院司法鉴定中心对陈某是否患有精神病以及陈某作案时是否具有刑事责任能力进行司法鉴定。

得出鉴定意见：陈某患情感性精神障碍（抑郁发作）。陈某作案时有辨认能力，但控制能力明显削弱，评定为具有限制刑事责任能力。建议给予抗精神病治疗和心理辅导，并加强监护，防止意外情况发生。

以故意伤害罪判处有期徒刑 10 年

公诉机关指控：陈某因和被害人曾某发生冲突，持刀捅刺被害人曾某致其死亡，其行为构成故意伤害罪。

昆明中院审理认为：陈某未能正确处理家庭纠纷，故意伤害他人身体，造成他人死亡的严重后果，其行为已触犯刑律，构成故意伤害罪，依法应予惩处，并承担相应的民事赔偿责任。昆明中院作出一审判决：陈某犯故意伤害罪，判处有期徒刑

10

年，并赔偿刑事附带民事原告人

5.9

万余元。

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