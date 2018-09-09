英媒：欧盟寻求与美结束“牛肉争吵”

英媒称，欧盟在寻求维持最近大西洋两岸贸易紧张关系缓和的势头之际，将再次试图结束与华盛顿之间因欧盟限制进口美国添加激素的牛肉而爆发的持续数十年的争吵。

据英国《金融时报》网站 9 月 3 日报道，欧盟委员会 3 日表示，它准备与美国官员举行会谈，以解决此前在世界贸易组织达成的一项折中协议未能给美国养牛户带来所承诺好处的问题。

负责农业事务的欧盟委员菲尔 · 霍根说，布鲁塞尔热切希望 “ 努力消除美国 ” 对该协议 “ 提出的一些担忧 ” 。该协议旨在维持欧洲对促生长激素的禁令，同时向美国农场主提供更多进入欧盟市场的可能性。

他说，这一举措将增强欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克和美国总统唐纳德 · 特朗普今年 7 月作出的努力消除大西洋两岸贸易摩擦的承诺。

自 20 世纪 90 年代以来，欧盟和美国因为欧洲禁止美国养牛户广泛使用的激素而发生冲突。华盛顿成功地在世贸组织对这些限制提出质疑，称它们是不公平的贸易壁垒。

2009 年，在世贸组织遭遇的挫折以及随后几年的法律争吵促使欧盟与美国达成了一项协议。该协议保留了激素禁令，但允许非欧盟国家的农民获得配额，可额外向欧盟出口 4.5 万吨符合欧洲标准的牛肉。此举的意图是，这一每年免税配额中的很大一部分将由美国农场主使用，布鲁塞尔当时表示，它将为 “ 传统上由美国出口的高质量牛肉 ” 提供额外的进入欧盟市场的机会。

但美国经常抱怨说，它从该协议中获得的好处很少，因为其他国家的农民越来越多地使用这一配额，尤其是乌拉圭、阿根廷和澳大利亚。奥巴马政府在 2016 年要求讨论这个问题，同时考虑对欧盟出口产品采取报复性措施。

布鲁塞尔 3 日强调，与美国的谈判不会导致配额增加（增加配额将引发欧盟养牛户的抵制），也不会影响激素禁令。

它说，谈判的重点将是寻找在不违反世贸组织规定的情况下，更明确地将部分配额分配给美国的法律途径。





在参与贸易谈判前，欧盟委员会需要获得各国政府的许可。

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