韩媒披露韩方建议韩朝平壤峰会于18日至20日举行

韩国媒体称，韩国欲通过 5 日访问平壤的特使团，向朝鲜建议韩朝峰会的日期定为 18 至 20 日，并向朝鲜转达签署 “ 韩朝基本协定 ” 及 “ 朝鲜半岛新经济地图构想 ” 。





据台湾中时电子报 9 月 4 日报道，韩国媒体 4 日报道指出，据观察，青瓦台此建议是考虑到 9 月 9 日是朝鲜 70 周年国庆、 25 日起又是联合国大会会期，因而选择了此一时机。





报道指出，这次韩国政府已决定将新闻中心设置在首尔东大门旁的东大门设计广场（ DDP ），为此， DDP 已预留档期，等待国内外媒体记者使用。





报道指出，文在寅政府的构想是，在这次平壤韩朝峰会上，双方发表韩朝基本协定形式的共同声明。文在寅在总统大选期间曾强调，将研拟一份由韩朝达成共识的基本协定，通过国会的批准程序，使它具备国际法的效力。这次平壤峰会上，文在寅将向金正恩阐述将朝鲜半岛新经济地图构想和朝鲜经济政策相结合，并将发展为韩朝经济合作的新框架。





报道并指出，诚如文在寅于今年 8 月 15 日光复节贺词中所言，将韩国的统一经济特区、东亚铁路共同体构想和朝鲜的 “ 社会主义经济建设总力集中路线 ” 以及国际社会的投资诱因、筹措财源等经济合作方案相结合，以开启韩朝关系和经济合作的新时代。





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