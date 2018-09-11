美国老年人吸食大麻越来越普遍 美媒：他们吸大麻经验丰富

美媒称，使用大麻的美国人越来越多，尤其是 “ 婴儿潮一代 ” （ 1946 年至 1964 年间出生的美国人）。





据美国商业内幕网站 9 月 8 日报道，《药物与酒精依赖》杂志 6 日发表的一项研究将 2015 至 2016 年各年龄段大麻使用者和非使用者的数据与 2006 至 2007 年开展的一项类似研究进行了比较，结果发现， “ 婴儿潮一代 ” 吸食大麻的人数是 2006 年以来的两倍。





纽约大学的本杰明 · 韩（音）博士和约瑟夫 · 帕拉马尔博士进行的这项研究对 17608 名年龄在 50 岁及以上、接受全国药物使用和健康调查的成年人的数据进行了分析，参与者回答了有关他们的一般健康和烟草、酒精和毒品使用情况的问题。自 1971 年以来，滥用药物与精神卫生服务局每年都会在全国 50 个州进行调查。





研究发现，在 50 岁至 64 岁的美国成年人中，有 9% 的人说他们在过去一年里使用过大麻，其中 55% 的人承认，他们一生中至少吸过一次大麻。在 65 岁及以上的成年人中， 3% 的人说他们在过去一年里使用过大麻， 22% 的人说他们一生中至少吸过一次大麻。





这项研究的结论是，吸食大麻在美国老年人中越来越普遍。此外，研究发现，吸食大麻的人使用其他毒品的风险也很高。





帕拉马尔博士和韩博士说， “ 婴儿潮一代 ” 对吸食大麻持开放态度并不奇怪。

他们说：

“

尽管当前的使用者更有可能是年轻人，但

‘

婴儿潮一代

’

是独一无二的，因为与之前的任何一代人相比，他们吸食大麻的经验都更丰富。

”

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