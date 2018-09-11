美国老年人吸食大麻越来越普遍 美媒：他们吸大麻经验丰富

美媒称，使用大麻的美国人越来越多，尤其是“婴儿潮一代”（1946年至1964年间出生的美国人）。
据美国商业内幕网站9月8日报道，《药物与酒精依赖》杂志6日发表的一项研究将2015至2016年各年龄段大麻使用者和非使用者的数据与2006至2007年开展的一项类似研究进行了比较，结果发现，“婴儿潮一代”吸食大麻的人数是2006年以来的两倍。
纽约大学的本杰明·韩（音）博士和约瑟夫·帕拉马尔博士进行的这项研究对17608名年龄在50岁及以上、接受全国药物使用和健康调查的成年人的数据进行了分析，参与者回答了有关他们的一般健康和烟草、酒精和毒品使用情况的问题。自1971年以来，滥用药物与精神卫生服务局每年都会在全国50个州进行调查。
研究发现，在50岁至64岁的美国成年人中，有9%的人说他们在过去一年里使用过大麻，其中55%的人承认，他们一生中至少吸过一次大麻。在65岁及以上的成年人中，3%的人说他们在过去一年里使用过大麻，22%的人说他们一生中至少吸过一次大麻。
这项研究的结论是，吸食大麻在美国老年人中越来越普遍。此外，研究发现，吸食大麻的人使用其他毒品的风险也很高。
帕拉马尔博士和韩博士说，“婴儿潮一代”对吸食大麻持开放态度并不奇怪。他们说：“尽管当前的使用者更有可能是年轻人，但‘婴儿潮一代’是独一无二的，因为与之前的任何一代人相比，他们吸食大麻的经验都更丰富。”
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