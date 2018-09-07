阿根廷总统马克里被起诉“滥用职权” 加剧阿社会动荡

外媒称，阿根廷一名检察官起诉总统马克里及其政府部分成员 “ 滥用职权 ” ，未经国会同意就与国际货币基金组织（ IMF ）签署协议。这一起诉进一步加深了阿根廷因经济局势和未来不确定因素导致的社会动荡。





据埃菲社布宜诺斯艾利斯 9 月 5 日报道，这位名叫豪尔赫 · 迪勒约的检察官在接受埃菲社采访时说，他决定展开相关调查的主要原因是，他怀疑马克里政府今年 6 月与 IMF 签订的 3 年期 500 亿美元贷款协议是未经立法机构授权、 “ 以不正当的方式 ” 达成的。





具体来说，这项调查是基于经济学家、前左派议员克劳迪奥 · 洛萨诺和律师霍纳坦 · 巴尔迪维索提出的一项指控。上述两人 5 日第一时间将检方的决定公布给媒体。





“ 我国宪法规定，只有国会对公共债务以及与国际组织签署协议有决定权。 ” 巴尔迪维索对记者表示。





他认为，政府单方面决定求助于 IMF ，其依据是上世纪 90 年代曾有一项财务管理法授权政府 “ 与国际组织签署有关公共债务的协议 ” 。





“ 然而，这一授权早在 2010 年就到期了。政府现在做的是在时隔 8 年后想要恢复已经过期的规定。 ” 巴尔迪维索指出。





阿根廷执政党几周前就已经明确表示，与 IMF 签署协议并不是一个国会能够争夺决定权的问题。

迪勒约所推动调查的前景将取决于能否得到联邦法官胡利安 · 埃尔科利尼的首肯。目前正值阿根廷与美国重启谈判以及 IMF 加速向阿根廷拨付贷款的重要时刻。





马克里反复强调，这项协议是帮助国家走出经济 “ 风暴 ” 的途径，希望这样的举措能够遏制比索自 4 月底以来不断贬值的趋势。货币贬值造成严重失衡，给通胀水平和经济活动带来很大影响。





除了马克里外，遭起诉的还有内阁首席部长马科斯 · 培尼亚、财政部长尼古拉斯 · 杜霍夫内、央行行长路易斯 · 卡普托以及 “ 所有在调查中被指参与其中或应负责任的人 ” 。





“

我认为控诉人的分析是合理和合乎逻辑的，因此在我看来正式起诉是明智的决定，应当拿出所有检验手段以弄清真相。

”

迪勒约在其公布的官方意见中指出。

Twitter

sgnypost





