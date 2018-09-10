委内瑞拉：当着全世界的面 谴责美对军方阴谋支持

“ 我们当着全世界的面，谴责美国政府对委内瑞拉的干涉以及对军方阴谋的支持！ ” 对于多家美国媒体报道特朗普政府官员曾多次和委军官秘密会晤、讨论推翻马杜罗政府的可能性，委内瑞拉外长阿雷亚萨表示强烈谴责。

据《纽约时报》 8 日报道，从去年到今年，共有 11 名美国现任和前任官员，在美国驻欧洲某国的大使馆里，多次跟委内瑞拉军官秘密会晤。委军官希望美国向他们提供技术和设备支持，以在委实施政变并扶持建立一个过渡政府，直至举行新的大选。不过，参加会晤的委军官强调，他们从未要求美国对委内瑞拉进行军事干涉。美国政府一名现任官员和一名前任官员 9 日分别向美国有线电视新闻网（ CNN ）证实了这一消息。华盛顿最终没有向委军官提供任何支持，其中一个原因可能是参与策划政变的委军官在美国的制裁名单上。

委内瑞拉外长阿雷亚萨 8 日发表推文说，这次是美国媒体提供的证据，证明美国对委内政进行干涉。委内瑞拉国防部新闻办公室 9 日对 CNN 表示，在没有获得上级指示前，不会对此发表评论。白宫 9 日回复《纽约时报》说，美国官员和委内瑞拉军官接触，是为了 “ 跟所有表达了民主愿望的委内瑞拉人进行对话 ” ，给马杜罗领导下多灾多难的国家带来积极变化。白宫国家安全委员会发言人马奎斯 9 日在声明中说，美国对委内瑞拉的政策方向未变，特朗普政府正在寻求委内瑞拉和平有序的民主转型。





美国乔治 · 华盛顿大学学者科恩布鲁对《纽约时报》表示，即使美国此次没有支持委军官的政变计划，政变策划者也会认为，美国与他们会晤是对政变心照不宣的认可。随着委内瑞拉国内危机的加剧，美国官员一直在讨论与委军方造反派系对话的利弊。特朗普去年 8 月曾公开讨论通过军事手段推翻马杜罗政府的可能性。

英国《卫报》

8

日报道称，美国政府在会晤委政变策划者上持开放态度，可能会加剧委内瑞拉的政治动荡。《纽约时报》表示，委内瑞拉现在经济陷入瘫痪，民众外逃现象严重，会晤事件将让马杜罗有更多证据证明委内瑞拉的问题是美国造成的。曾任奥巴马政府拉丁美洲事务最高外交官的阿庞特称，会晤事件的披露相当于在拉美地区投下炸弹。美国曾长期干涉拉美国家内政，很多国家依然憎恶美国之前支持他们国家的叛乱分子和图谋政变者，此次事件会让拉美地区对美国继续保持警惕。玻利维亚总统莫拉莱斯已经出面谴责美国。他在推特上说：

“

拉美的自由国家将顶住和打败美帝国主义对该地区和平及民主的任何进一步攻击。

”

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