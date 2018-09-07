美高官匿名发文抨击特朗普震惊美国政坛

美媒称，在一次令人震惊的匿名抨击事件中，特朗普政府的一位高级官员 9 月 5 日在《纽约时报》上发表了一篇文章，称自己是 “ 从内部不懈努力 ” 以阻止特朗普总统 “ 最糟糕的倾向 ” 和部分错误议程的一群人之一。





称许多官员在 “ 抵抗 ” 总统





据美联社 9 月 5 日报道，特朗普称这是一篇 “ 胆小的社论 ” ，还说它 “ 真丢脸 ” 。他的新闻秘书则呼吁这名官员辞职。





特朗普后来发推文说： “ 叛国？ ” 他还提出了一个不同寻常的要求称，如果 “ 这个胆小的匿名人士真的存在，那么为了国家安全起见，《纽约时报》必须立即将他或她移交给政府 ” 。





这位自称是 “ 抵抗 ” 特朗普的一员而不是左派人士的作者说： “ 特朗普任命的许多人都发誓要尽其所能来保护我们的民主制度，同时阻挠特朗普更多的错误冲动，直到他下台。 ” 《纽约时报》只透露这篇专栏文章的作者是特朗普政府的一位高级官员。





作者接着说： “ 在这个混乱的时代，这可能是一种不起作用的安慰，但美国人应该知道，房间里有成年人。 ” 该官员说： “ 我们充分认识到正在发生的事情。我们正在努力做正确的事情，即使特朗普不愿意。 ”





特朗普要求找出 “ 叛国者 ”





报道称，目空一切的特朗普在白宫出席一场与此无关的活动时，对《纽约时报》发表这篇专栏文章的行为予以猛烈抨击。





他在说到《纽约时报》时说： “ 他们不喜欢特朗普，我也不喜欢他们。 ” 该报的专栏版与新闻部是分开管理的。





报道称，这篇文章立即在社交媒体、新闻编辑室和白宫西翼内部引发了对于作者身份的疯狂猜测。不少官员都对文章的发表感到意外。





报道还称，在一份言辞激烈的声明中，白宫新闻秘书桑德斯指责该作者继续在政府中任职是在选择 “ 欺骗 ” 总统。





她说： “ 他不是把国家摆在第一位，而是把自己和他的自尊置于美国人民的意愿之上。 ” 她还说： “ 这个懦夫应该做正确的事情，辞职。 ”





桑德斯还要求《纽约时报》为发表这篇文章 “ 道歉 ” ，称这是一篇 “ 可悲、鲁莽和自私的专栏文章 ” 。





报道称，关于特朗普呼吁将这位作者交给政府等问题，记者要求白宫官员予以详细说明，但没有立即得到回应。





报道还称。在白宫官员看来，特朗普的最后通牒似乎恰恰印证了文章作者对于总统冲动行为的担忧。据两名知情人士透露，特朗普已要求助手确认泄密者的身份，但目前尚不清楚他们会怎么做。由于没有得到公开表态的授权，两人只是匿名发言。





作者身份引发多方猜测





报道称，在一个已然疯狂的政府爆出这样一个《纸牌屋》式的阴谋后，特朗普的盟友和政治圈子内部人士 9 月 5 日晚都在忙着揭开这位作者的神秘面纱。





报道还称，这篇文章被条分缕析以寻找线索：作者的身份被说成是 “ 政府官员 ” ，这是否意味着他在白宫以外工作？文章提到了俄罗斯和已故参议员约翰 · 麦凯恩，这是否暗示作者从事的是国家安全工作？文章的写作风格像不像某个在智库任职的人？《纽约时报》在一条推文中用代词 “ 他 ” 来指代这位作者，这是否排除了作者是女性的可能性？





但该报后来说，那条用到 “ 他 ” 的推文是 “ 某个不知道作者身份 —— 包括性别 —— 的人起草的，因此使用 ‘ 他 ’ 是个错误 ” 。





在推特网站上，作者对 “Lodestar” （北极星、指导原则）一词的使用引发了热议。这个词经常出现在副总统彭斯的讲话中。这位匿名作者有可能是彭斯圈子里的人吗？不过也有人认为，使用这个词可能是为了误导人们。





报道称，这篇专栏文章中的说法与各种政府官员多次 —— 经常是匿名的 —— 就特朗普的行为发出的怨言基本一致。而且就在一天前，资深记者鲍勃 · 伍德沃德出版了一本爆炸性的新书，披露了特朗普的最高层助手对总统判断力的担忧。





《纽约时报》这篇专栏文章的作者说，特朗普的助手意识到了总统的弱点，

“

他自己政府里的许多高级官员正从内部不懈努力以阻挠他的部分议程和最糟糕的倾向。我知道，因为我就是其中之一

”

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