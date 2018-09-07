俄驳斥英“投毒门”表态 称所公布嫌疑人信息是“高级骗术”

俄媒称，俄罗斯外交部 5 日发表声明，认为伦敦近期对 “ 斯克里帕尔中毒案 ” 的表态令人愤慨，英国首相特雷莎 · 梅的言论基调是绝对无法接受的。





据俄新社 9 月 5 日报道，俄外交部声明指出： “ 英国首相特雷莎 · 梅 5 日在议会发言，她就所谓的 ‘ 斯克里帕尔案 ’ 以及两名英国公民在埃姆斯伯里遭投毒事件的表态是完全不可接受的。其中包含对俄联邦以及两名他们所认定的俄公民的一系列指控。我们对这些诽谤予以坚决驳斥。 ”





声明还强调： “ 英方对于禁止化学武器组织专家的结论漠不关心。对伦敦而言，重要的是将该组织也扯入到对俄方的愤怒指控当中，公然动用不正当手段，将该组织与军方化学专家的调查结果相 ‘ 捆绑 ’…… 这即是说，英方试图让禁止化学武器组织给毫无证据的指控 ‘ 盖章画押 ’ 。 ”

声明还提到，俄罗斯 “ 一直并将继续用事实来对抗借 ‘ 斯克里帕尔案 ’ 大肆煽动反俄歇斯底里症的企图 ” 。





报道称，禁止化学武器组织 4 日公布了埃姆斯伯里事件调查报告的概要。它的结论称，发生在索尔兹伯里和埃姆斯伯里的投毒案使用的是同一种物质，但并不能确认两起案件的神经毒剂样本系同一批次生产。





另据俄新社 9 月 6 日报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚 · 扎哈罗娃在俄罗斯第一频道电视台 “60 分钟 ” 节目中指出，英国当局 5 日公布的俄前间谍斯克里帕尔及其女儿中毒案的嫌疑人信息中存在疑点。





扎哈罗娃说，（英方公布的）多张不同监控视频截图中出现了两名被称为嫌疑人的男子。有两张截图中的人物不同，但背景相同，拍摄时间也一模一样，因此要么截图上的日期和时间信息是后加的，要么这些俄罗斯特工学会了 “ 同时行走术 ” ，能在同一时间独自出现相同的地点。





扎哈罗娃指出： “ 这是极高水平的骗术。 ”





她猜测，视频可能是在这些人到达英国时拍摄，嫌疑人应持有英国签证。而英国当局在发放签证之前会采集申请者的人体生物学数据及其他信息。她指出，俄外交部 5 日召见了英国驻俄大使劳里 · 布里斯托，并要求对方提供这些信息，但遭到 “ 断然拒绝 ” 。





报道称，此外，扎哈罗娃还说，伦敦声称掌握了嫌疑人赴英航班信息，包括日期、时间和航班号。她对英方过去半年来从未与俄方分享该信息表示不解，因为俄方也可以据此进行调查。





扎哈罗娃强调，尽管英国当局的做法 “ 十分蛮横 ” ，莫斯科仍和过去一样愿与伦敦在 “ 斯克里帕尔中毒案 ” 上开展协作。





报道称，伦敦还公布了两名嫌疑人的照片，断言他们是俄军总参谋部情报总局军官亚历山大

·

彼得罗夫和鲁斯兰

·

博希罗夫。莫斯科表示，公布两人的姓名

“

说明不了任何问题

”

，俄方再次呼吁伦敦放弃指责和操纵，并开始与俄合作。

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