研究称蒙娜丽莎微笑或因患甲状腺功能减退

英媒称，很少有艺术作品像《蒙娜丽莎》这样引发如此的争论：从她微笑（或不苟言笑）的表情到有关她健康的问题，人们在谈到达芬奇的这幅杰作时总是无法达成一致的看法。





据英国《每日邮报》网站 9 月 4 日报道，近年来，研究这幅画的风湿病学家和内分泌学家提出，这位几百年前作为画像模特的神秘女子由于血脂异常和心脏疾病而出现了皮肤损伤和肿胀。不过最近，一项新的分析结果显示，甲状腺功能减退可能造成了她独特的面容。





报道称，人们对意大利贵妇莉萨 · 盖拉尔迪尼的生活知之甚少，据信她是达芬奇画作《蒙娜丽莎》的原型，在画中，她的手显出肿胀的迹象，她的头发似乎正在变少。





医学专家还指出，她泛黄的皮肤以及可能的甲状腺肿大 —— 表现为脖子变粗 —— 可能是多种疾病的症状。美国布里格姆妇科医院心血管中心主任曼迪普 ·R· 梅赫拉说，甲状腺功能减退可以解释这些症状。





报道称，甲状腺功能减退指甲状腺不能产生足量的重要激素，可导致头发稀疏、皮肤发黄和甲状腺肿大。





梅赫拉和美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的希拉里 · 坎贝尔在写给编辑的一封信中说： “ 一个简单的甲状腺功能减退相关疾病的医疗诊断就能解开蒙娜丽莎之谜。 ” 这封信刊登在《梅奥诊所学报》杂志上。





两位医学专家说： “ 在许多方面，正是疾病不完美的吸引力让这幅杰作具有神秘的现实和魅力。 ”





报道称，虽然此前的分析结果显示盖拉尔迪尼可能患有其他疾病，但梅赫拉说，考虑到她活到了 63 岁，她不大可能罹患心脏病和血脂异常。鉴于 16 世纪医学的局限性，这些疾病很可能让她更早去世。





梅赫拉说，她在被画之前的一次怀孕可能导致了产后甲状腺炎。据说盖拉尔迪尼在画像前不久刚生了孩子。





报道称，人们还知道当时的意大利饮食缺碘，这可以对甲状腺肿大作出解释。

研究人员写道： “ 她可能患有产后甲状腺炎的亚临床症状，早期表现为甲状腺功能亢进，最后进入甲状腺功能减退的慢性阶段。 ”





他说：

“

这一点加上那一时期佛罗伦萨地区的生活条件和缺碘饮食，会典型地导致潜在甲状腺功能减退的继发表现。

”

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