美国世界各地点火关税战 德媒盘点各国与美贸易冲突

德媒称，今年年初，美国总统在多个阵线作出贸易战之势，对包括盟友在内的多个国家和地区征收钢铝关税，由此在世界各地引发对美国实行贸易保护主义的担忧。如今，这些国家与美国的贸易冲突怎么样了？
德国之声电台网站9月18日刊登文章盘点了除中国之外受特朗普关税战波及的国家，文章具体摘编如下：
欧盟
6月1日，特朗普对欧盟、加拿大和墨西哥的钢铁制品征收25%关税、铝制品征收10%关税。
6月22日，布鲁塞尔采取报复措施，对牛仔裤、摩托车和威士忌等具有象征意义的美国产品征收关税。
特朗普还曾威胁对进口汽车加征关税。这尤其引起了德国汽车工业的担忧。
但7月25日，特朗普与欧委会主席容克宣布一项计划，华盛顿暂时不对欧洲汽车加征关税。
目前，双方在讨论如何实现零关税。不过，欧委会还在等待欧盟成员国的授权才能谈判。
加拿大、墨西哥
加拿大和墨西哥与美国是北美自贸协定（NAFTA）成员。华盛顿的钢铝关税生效后，两国采取了反制措施。
特朗普就任总统后，要求推翻“糟糕透了的”北美自贸协定。
上月，墨西哥与美国完成了新的北美自贸协定的初步协议。
此后，加拿大也与美国进行紧锣密鼓的谈判，以期保留北美自贸协定为三方协定。但在争端解决机制以及渥太华对国内奶制品市场的严格控制方面，谈判遇到障碍。特朗普多次反对加拿大的奶制品市场管制。
日本
日本是特朗普钢铁关税的又一目标。东京曾表示这是“极为不可接受的”。
日本已通知世贸组织，该国计划对500亿日元（约合30.56亿元人民币）的美国产品采取报复性措施。
此外，日本还希望在美国威胁征收的汽车关税中获得豁免。日本汽车工业对关税十分担忧。
印度
据路透社引述消息人士称，美国和印度有望就贸易争议达成一致，数周后完成协议。
3月，美国宣布征收钢铝关税后，印度政府决定对一系列美国产品加征关税，但生效日期如今推迟到了11月2日。印度希望能在与美国的谈判中达成好的结果。
土耳其
上月，特朗普表示，对北约盟国土耳其征收双倍的钢铝关税。因一名美国牧师在土耳其受到恐怖主义指控而被关押两年，两国关系一度紧张。
特朗普发布征收双倍关税的推特消息后，土耳其里拉下跌近20%。土耳其总统埃尔多安指责这是一起政治阴谋和一场经济战争。
此后，土耳其提高了对大米、酒类、烟草、化妆品和汽车等美国产品的进口关税。
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