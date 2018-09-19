世界首辆氢动力列车在德开跑

氢燃料电池技术更加环保，它可以通过混合氢和氧来产生电力。它唯一的排放物是蒸汽和水，多余能量储存在列车上的锂离子电池中。
不过，氢动力列车比在该地区普遍使用的化石燃料列车价格更高。
由法国阿尔斯通公司制造的两列蓝色Coradia iLint列车开始在连接德国北部的库克斯港、不来梅港、布雷梅尔弗尔德和布克斯特胡德的一条长62英里（约合100公里）的线路上运行。
Coradia ilint 列车用一箱氢可以行驶约620英里。
阿尔斯通公司期待这种更环保、更安静的列车能够取代非电气化铁路线上的柴油列车一—对许多忙着应对空气污染问题的德国城市来说，这一前景颇具吸引力。
阿尔斯通公司首席执行官亨利·普帕尔一拉法热在布雷梅尔弗尔德车站举行的
揭幕仪式上说：“世界首列氢动力列车正投入商业运营。我们已准备好进行批量生产。”列车在这个车站加氢。
阿尔斯通公司说，其他国家也在研发氢动力列车，包括英国、荷兰、丹麦、挪威、
意大利和加拿大。
在法国，政府已经表示希望第一列氢动力列车在2022年前投入使用。
阿尔斯通公司负责该项目的经理斯特凡·施兰克说：“当然，氢动力列车比柴油列车价格贵一些，但运营成本更低。”
氢动力列车用一箱氢可以在一天内跑遍该地区整个铁路网。
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