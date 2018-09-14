科学家利用大数据技术捕获恒星死前闪光

美媒称，天文学家们观察到一颗恒星死前的瞬间，并且观测到了以前从未有过记载的东西。

据美国《新闻周刊》网站 9 月 7 日报道，当巨大的恒星到达其生命周期的尽头时，就会发生被称为 “ 超新星爆发 ” 的大爆炸。





一个国际研究小组在英国《自然 · 天文学》杂志上发表的论文中提出，红色超巨星 —— 就体积而言是宇宙中最大的恒星 —— 所产生的超新星在大爆炸前发出 “ 闪光 ” 是现有模型所没有预测到的。





报道称，在利用智利托洛洛山泛美天文台维克托 · 布兰科望远镜上的暗能量相机对天空进行了 14 个晚上的扫描后，来自智利大学、千年天体物理学研究所和其他机构的天文学家们得到了这一发现。





报道称，暗能量相机是目前世界上最强大的照相机之一，拥有 5.7 亿像素，每次曝光能够以数字方式捕捉到最远来自 80 亿光年的超过 10 万个星系的光。





报道指出，这个研究小组利用基于机器学习和天体物理模型的独特数据分析技术，在最初阶段实时观测了恒星的爆炸。最新发现让人们对超新星爆炸和恒星生命周期晚期有了新的认识。





据研究人员说， “ 闪光 ” 是由超新星迅速膨胀的气体与环绕恒星的一种未知物质之间的碰撞造成的。





论文第一作者弗朗西斯科 · 弗尔斯特在一份声明中说： “ 这种物质的存在使得有可能将爆炸过程中产生的巨大能量的一部分提取出来转化为我们能够探测到的光。 ”





这一发现将为智利北部在建的大型望远镜开辟新的研究途径，新的大型望远镜每三个晚上就能将整个天空观测一遍。这将使科学家能收集到有关超新星的更多数据，从而最终扩大人们对这一天体爆炸现象的了解。





托洛洛山泛美天文台的台长史蒂夫 · 希斯科特在声明中说： “ 这一结果表明，在大数据时代，利用先进的计算技术过滤像暗能量相机这样的现代化仪器提供的海量数据，可以获得过去不可能得到的科学发现。 ”





他还说：

“

这一技术将成为处理来自大型综合巡天望远镜的大量数据的重要手段，该望远镜将于

2023

年在智利开始运行。

”

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