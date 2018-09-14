美国逾60个行业团体组联盟反关税 英媒：斗争升级远超想象

英媒称，针对美国总统特朗普的贸易关税举措展开的幕后斗争已持续数月，其升级程度远超业界想象。超过 60 个美国行业团体 9 月 12 日组建一个联盟，要将这场斗争公开化。





据路透社 9 月 12 日报道，特朗普热衷于举起关税大棒，动辄对数以十亿计美元价值的商品实施关税，以此作为威胁来获得妥协，或是相信这样能为美国创造就业。 “Americans for Free Trade” 就是在这一背景下成立的。





“ 很多其他利益团体认为，他们不会长时间如此或是做得太过分，但（关税的）分层效应最终还是让所有人都说： ‘ 应该适可而止了 ’ 。 ” 美国船舶制造企业协会高级官员妮科尔表示。该协会会员在成本上涨高达 35% 之后在考虑裁员。





报道称，这个商业联盟包括代表美国一些最大企业的组织。譬如代表埃克森美孚和雪佛龙等最大炼油商的美国石油协会（ API ）以及代表塔吉特和 Autozone Inc 等企业的零售业领袖协会（ RILA ）。





“ 过去 8 周有大量游说活动，试图劝说总统和政府相信关税起不了作用。我们的看法是现在还不晚， ” 信息技术产业理事会（ ITI ）执行长加菲尔德称。该理事会的成员包括微软、谷歌的母公司 “ 字母表 ” 公司以及苹果。





报道称，虽说特朗普在竞选活动中威胁要采取关税行动，并宣布美国不再参与跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ），但没有几个观察家拿他的威胁真当回事。





此后特朗普威胁要对中国征收汽车进口关税，力争修订后的北美自由贸易协定（ NAFTA ）更加有利于美国，即便冒着废除这份三国协议的风险也在所不惜。这些都表明他对于关税是认真的。





报道称，这个联盟脱胎于全美零售商联合会（ NRF ）组织的每周行业会议。 NRF 的成员包括亚马逊、梅西百货和沃尔玛。





“ 这几乎涉及美国经济的各个领域， ”NRF 的高级官员弗伦奇说。





该团体将侧重于游说来自 5 个州的国会共和党人 -- 俄亥俄、宾夕法尼亚、伊利诺伊、印第安纳和田纳西州。虽然并不会参与 11 月 6 日期中选举前的竞选活动，但该团体将鼓励成员与议员们讨论贸易问题。该团体计划到年底时将游说的范围扩大到 12 个州。





报道称，国会议员未能让特朗普放慢保护主义行动，很少有人愿意公开发声，因为担心激怒特朗普和共和党的选民。





报道称，这个联盟希望推动共和党议员向特朗普施压放弃关税行动，让他相信他的贸易政策可能抵消减税和放宽监管行动带来的益处。





“ 自特朗普当选总统以来，他实施的减税和放宽监管措施给股市带来的利好正处于危险之中， ” 消费者科技联合会的负责人沙皮罗表示。该组织的会员企业包括 IBM Corp 和 Facebook Inc 。他警告称，部分会员企业在考虑裁员。





玩具企业协会负责人帕谢尔布表示，说服国会议员需关切这个问题，进展非常慢。该组织的成员包括美泰玩具公司、孩之宝玩具公司和邦诺。





“

进展的速度这样慢，以至于情况越来越糟糕。我认为华盛顿的政界人士根本没有意识到情况会这样。

”

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