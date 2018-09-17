印飞行员因通宵玩手机 开飞机时睡着致机毁人亡

手机已经成为了我们工作、生活中必不可少的一种数码产品，每天人们都花费大量时间在手机浏览网页、观看视频、玩手机游戏等等，不过这其中很多人都会在睡觉之前晚上一会，还有些人一直盯着手机看到很晚，而这种坏习惯可能在某些岗位上会导致很严重的后果。





9 月 14 日，印度空军元帅 Birender Singh Dhanoa 在出席班加罗尔举行的第 57 届印度航空航天医学会会议上表示， 2013 年拉贾斯坦邦的米格 -21BIS 战斗机坠机事故原因已经查明。这名飞行员由于在事发前一天的晚上一直沉溺于社交媒体，导致其睡眠时间不足，在驾机飞行时注意力不集中甚至可能在飞行中 “ 睡着了 ” ，最终酿成了机毁人亡的惨剧。





印度空军元帅 Birender Singh Dhanoa 称 “ 在夏季温度超过 40 摄氏度的情况下，白天的飞行不受飞行员们的欢迎，因此飞行简报会在清晨天气凉爽的时候进行。印度空军夏季大多数飞行简报会早在早上 6 点进行，那时我们已经注意到有些飞行员的睡眠不足。 ” “2013 年发生的那次不幸的空难，是飞行员连续几天沉溺于社交媒体导致睡眠不足的结果。由于我们所处的社会已经发生了剧烈的变化，这对我们来说是一个新的挑战。 ”





“

在有互联网和社交媒体之前，飞行员可能会去酒吧酗酒，而酒保会知道飞行员是否喝了太多酒。如果酒保不知道，其他人也会知道这名飞行员喝了酒，那么他当天就会停飞，后来我们还可以利用呼吸式酒精检测仪知道飞行员到底有没有喝酒。可是现在我们还没有一个可以识别飞行员有没有足够睡眠的系统。

”

印度空军元帅

Birender Singh Dhanoa

呼吁印度航空航天医学研究所通过建立一个新型识别系统来解决这个问题。不过在此之前，印度空军恐怕还是先禁止第二天值班的飞行员使用手机更加实际一点，不然恐怕有了手机依赖症的人会一直看手机到天亮。

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