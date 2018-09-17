印飞行员因通宵玩手机 开飞机时睡着致机毁人亡

手机已经成为了我们工作、生活中必不可少的一种数码产品，每天人们都花费大量时间在手机浏览网页、观看视频、玩手机游戏等等，不过这其中很多人都会在睡觉之前晚上一会，还有些人一直盯着手机看到很晚，而这种坏习惯可能在某些岗位上会导致很严重的后果。
9月14日，印度空军元帅Birender Singh Dhanoa在出席班加罗尔举行的第57届印度航空航天医学会会议上表示，2013年拉贾斯坦邦的米格-21BIS战斗机坠机事故原因已经查明。这名飞行员由于在事发前一天的晚上一直沉溺于社交媒体，导致其睡眠时间不足，在驾机飞行时注意力不集中甚至可能在飞行中“睡着了”，最终酿成了机毁人亡的惨剧。
印度空军元帅Birender Singh Dhanoa称“在夏季温度超过40摄氏度的情况下，白天的飞行不受飞行员们的欢迎，因此飞行简报会在清晨天气凉爽的时候进行。印度空军夏季大多数飞行简报会早在早上6点进行，那时我们已经注意到有些飞行员的睡眠不足。” “2013年发生的那次不幸的空难，是飞行员连续几天沉溺于社交媒体导致睡眠不足的结果。由于我们所处的社会已经发生了剧烈的变化，这对我们来说是一个新的挑战。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost