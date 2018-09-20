巫统议员接连退党 不再独占马国会最大党位置

据当地媒体 19 日报道，从 18 日到 19 日，在不到 24 小时内，马来西亚前执政党马来民族统一机构（巫统）两位曾任部长的重量级议员宣布退党，这也令巫统国会议席数被原居第二的人民公正党追平。

据报道，先是曾任贸易与工业部长的巫统资深领袖穆斯塔法 18 日宣布退党，曾任外交部长的阿尼法随之也在 19 日宣布退出巫统。

他们是今年 5 月大选后，第四位和第五位宣布退出巫统的国会议员。他们两人都是巫统现任最高理事，穆斯塔法还在今年 6 月巫统最高理事选举中拿下最高票。当地政治分析家认为，这些退党人士是对大选失利后巫统并未积极改革感到不满。





在今年的大选中，巫统和其友党组成的国民阵线败给了由多个政党组成的希望联盟，结束在马来西亚近 61 年执政历史。但巫统仍然在 222 个国会议席中斩获 54 个议席，比希望联盟最大成员党人民公正党多出 4 席，保住国会最大党地位。

由于人民公正党议员丹尼雅日前辞职，为该党候任主席安华重返国会让路，人民公正党席位暂时下降到 49 席，方令 5 名议员先后退党的巫统，堪堪保住和人民公正党并驾齐驱的地位。

不过，对巫统而言，考验还在后面。

丹尼雅所在的波德申选区，人民公正党已连续多届胜选，舆论普遍认为安瓦尔胜算颇大。一旦安瓦尔在不久后的补选中获胜，人民公正党就将正式超过巫统，跃居第一大党。

另一方面，当地网路亦盛传还有多达十余位巫统议员准备退党。不过，近两天来，已有多位传言涉及的议员出面否认了退党传闻。

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