英国军舰驶近西沙群岛 中方提出严正交涉表达强烈不满

两名消息人士说，英国皇家海军的一艘军舰日前在前往越南途中驶近中国声称享有主权的南海岛屿，此举维护了 “ 航行自由 ” 权利，并挑战了北京对该地区的 “ 过分声索 ” 。





这两位要求不具名的知情人士说，排水量 2.2 万吨的 “ 海神之子 ” 号两栖攻击舰近日载着一支皇家海军陆战队分遣队途经帕拉塞尔群岛（即西沙群岛）。





“ 海神之子 ” 号当时正在前往胡志明市途中，它在完成于日本本土及周边的部署任务后在 3 日停靠在该市。其中一名消息人士说，北京派出一艘护卫舰和两架直升机对这艘英国军舰进行挑战，但双方在相遇期间都保持了冷静。





另一位消息人士说， “ 海神之子 ” 号没有进入这一存在激烈争议地区的任何岛礁周边的领海，但是体现出英国不承认帕拉塞尔群岛周边的任何过分海上主权要求。





12 海里是国际公认的领海界限。帕拉塞尔群岛完全被中国占领，但越南和台湾也声称对其享有主权。英国皇家海军的一位发言人说： “‘ 海神之子 ’ 号完全是按照国际法和国际准则行使航行自由权的。 ”





中国对南海的主权声索面临来自文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南的竞争。英国在该地区没有任何领土主张。每年有约 3 万亿美元的海上贸易取道南海。





美国海军过去曾在同一地区开展过 “ 航行自由 ” 行动，英国本次的挑战 —— 即挑战中国对这一战略航道日益增强的控制 —— 是在美国表示希望看到更多国家参与到此类行动中后发起的。





英国和美国都说，它们正在世界各地 —— 包括盟国声称享有主权的地区 —— 开展 “ 航行自由 ” 行动。外交消息人士说，英国海军此前曾靠近有争议的斯普拉特利群岛（即我南沙群岛），但是没有进入 12 海里的界限内。





斯普拉特利群岛也位于南海，但是比帕拉塞尔群岛的位置更靠南。在很大程度上属象征性质的 “ 航行自由 ” 行动迄今并未迫使北京减少其在南海的活动，包括大规模的填海造陆行动以及修建飞机跑道、飞机库和导弹系统的活动。北京表示它有权在自己的领土上进行建设，并说这些设施是用于民用和必要的自卫目的。





中国指责华盛顿通过 “ 航行自由 ” 行动使该地区军事化。消息人士此前曾说，在该地区的外国飞机和船只经常受到中国海军舰艇和监测站的挑战。今年 4 月，澳大利亚的军舰 —— 澳大利亚和英国一样是美国的亲密盟友 —— 在有争议的海域与中国海军舰船发生了澳方所谓的近距离 “ 遭遇 ” 。





【路透社北京 9 月 6 日电】中国外交部今天说，一艘英国皇家海军军舰 8 月 31 日未经允许，驶入南海帕拉塞尔群岛附近的中国领海，中国海军警告英国军舰，要求其离开。





外交部在一份传真声明中表示， 8 月 31 日这艘军舰未经允许驶入帕拉塞尔群岛周边的中国领海，中国海军警告其离开。 “ 中国坚决反对英方此举并向英方提出严正交涉，以表达强烈不满。





中方强烈敦促英方立即停止这种挑衅行为，以免在更大范围内损害双边关系和地区和平与稳定。

”

这一交锋正值伦敦和北京的关系处在微妙时刻之际。英国期待在脱欧后与中国达成自贸协议。两国都乐于表示其关系处在

“

黄金时代

”

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