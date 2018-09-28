英研究：人工基因驱动系统生效 可让蚊子走向灭亡

根据英国《自然·生物技术》杂志25日在线发表的一项研究，一种新的“基因驱动”机制，可以导致携带疟疾的笼养蚊子种群完全崩溃。在实验中，没有发生突变阻止“基因驱动”的传播，使其成为第一个有望在野外生效的“基因驱动”。
所谓“基因驱动”，是指特定基因有偏向性地遗传给下一代的一种自然现象。借助被称为“基因剪刀”的CRISPR基因编辑技术，科学家已经研发出人工“基因驱动”系统。而构建“基因驱动”的目的，是让特定基因产生遗传优势，经过几代繁殖后传播到整个种群中。就蚊子而言，基于CRISPR的“基因驱动”可以将特定基因遗传给99%的后代，而常规基因的遗传率为50%。
之前已有实验表明，一种旨在降低雌蚊繁殖能力的“基因驱动”可以在笼养蚊子中传播开来，缩小其种群规模。然而，后续实验发现，蚊子最终对该“基因驱动”产生了抗性，阻止了进一步的传播，这意味着该策略不适用于在野外消灭蚊子。
此次，英国帝国理工学院科学家安德鲁·克里桑提及其同事，报告了一种新的基于CRISPR的“基因驱动”，靶向冈比亚按蚊（Anopheles gambiae）体内高度保守的性别决定通路。结果发现，该“基因驱动”在笼养蚊子中迅速传播开来，而且蚊子没有对其产生抗性，最后这一蚊子种群完全崩溃——这是前所未有的。
研究人员总结表示，由于该“基因驱动”不仅可以快速完整地传播，而且不会出现抗性，因此下一步开展有限的田间试验是现实可行的。
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