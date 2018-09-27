香港蝉联全球最自由经济体 新加坡紧随其后

外媒称，加拿大公共政策智库弗雷泽研究所 25 日公布了关于 2018 年全球经济自由度的最新年度报告，与往年情况一样，香港再次以 8.97 的分数位居榜首。





据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 9 月 25 日报道，香港后面的排名依次是新加坡、新西兰、瑞士、爱尔兰和美国，英国排名第 9 。





报告根据在 2016 年收集的数据对 162 个国家和地区的经济自由度进行评估。





报道称，拉美国家中，表现最好的国家仍然是智利，以 7.8 的分数排名第 15 位，而危地马拉和巴拿马分别以 7.64 和 7.58 的分数排名第 23 位和第 27 位。表现最差的是巴西、阿根廷和委内瑞拉，分别排名第 144 位、第 160 位和第 162 位。阿根廷和委内瑞拉在全球的排名也是属于末端，导致它们经历排名过山车的原因分别是阿根廷货币危机，以及油价下跌导致委内瑞拉经济崩溃。经济最不自由的国家还包括叙利亚、刚果共和国、阿尔及利亚和利比亚。





弗雷泽研究所从 1996 年开始编制全球经济自由度年度报告，根据 5 个评判标准对 162 个国家和地区进行打分，这 5 个评判标准分别是政府规模、法律以及所有权法体制、货币稳定程度、国际贸易自由度，以及信贷、企业和就业管控等等。





报道称，报告收集的是 2016 年的数据。根据报告评估，经济自由度与经济体表现之间似乎呈正相关。经济最自由的国家人均收入在 2016 年达到 40376 美元，而经济最不自由国家当年的人均收入为 5649 美元。





弗雷泽研究所负责经济自由度问题调查的主任麦克马洪说，世界上没有任何国家能够在缺少经济自由的条件下创造出繁荣并减少贫困，唯一例外的或许只有石油生产国。

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