香港蝉联全球最自由经济体 新加坡紧随其后

外媒称，加拿大公共政策智库弗雷泽研究所25日公布了关于2018年全球经济自由度的最新年度报告，与往年情况一样，香港再次以8.97的分数位居榜首。
据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网9月25日报道，香港后面的排名依次是新加坡、新西兰、瑞士、爱尔兰和美国，英国排名第9。
报告根据在2016年收集的数据对162个国家和地区的经济自由度进行评估。
报道称，拉美国家中，表现最好的国家仍然是智利，以7.8的分数排名第15位，而危地马拉和巴拿马分别以7.64和7.58的分数排名第23位和第27位。表现最差的是巴西、阿根廷和委内瑞拉，分别排名第144位、第160位和第162位。阿根廷和委内瑞拉在全球的排名也是属于末端，导致它们经历排名过山车的原因分别是阿根廷货币危机，以及油价下跌导致委内瑞拉经济崩溃。经济最不自由的国家还包括叙利亚、刚果共和国、阿尔及利亚和利比亚。
弗雷泽研究所从1996年开始编制全球经济自由度年度报告，根据5个评判标准对162个国家和地区进行打分，这5个评判标准分别是政府规模、法律以及所有权法体制、货币稳定程度、国际贸易自由度，以及信贷、企业和就业管控等等。
报道称，报告收集的是2016年的数据。根据报告评估，经济自由度与经济体表现之间似乎呈正相关。经济最自由的国家人均收入在2016年达到40376美元，而经济最不自由国家当年的人均收入为5649美元。
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