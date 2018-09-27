贸易战加剧经济下行风险 亚行下调亚洲明年增长预期

外媒称，亚洲开发银行 26 日说，由于美中贸易战对该地区依赖出口的经济体造成了附带损害，亚洲发展中国家明年的增长速度可能比此前认为的要慢。





据路透社 9 月 26 日报道，收紧全球流动性还可能抬高借贷成本，从而对商业活动构成压力，同时资本外流也是个风险。





总部设在马尼拉的亚行在更新其亚洲发展展望时，将该地区 2018 年的经济增长估计数字维持在 6.0% 。但它将明年的增长预期从 5.9% 下调到了 5.8% 。





亚行首席经济学家泽田康幸说： “ 经济前景的下行风险正在加剧。 ” 他提到美中贸易紧张关系对地区供应链的潜在影响，以及如果美联储更快地提高利率，资本突然外流的风险。





报道称，亚行对该地区 2019 年的增长预测为 5.8% ，将是该地区自 2001 年增长 4.9% 以来的最慢增速。





24 日，美国和中国对彼此的商品征收了新的关税，与此同时，在这场预计将会打击全球经济增长的日益激烈的贸易争端中，这两个全世界最大经济体都没有表现出任何让步的迹象。





亚行说，预计中国经济 2019 年将增长 6.3% ，低于 7 月份预测的 6.4% ，也低于 2018 年 6.6% 的增长预测。亚行对中国今年经济增速的预测与之前的预测没有变化。





报道称，中国政府为今年设定的增长目标为 6.5% 左右，与去年持平，但去年以 6.9% 的增速轻松超过了原定目标。





报道称，南亚仍将是该地区增长最快的区域，亚行对今年和明年的增长预测分别为 7.0% 和 7.2% 。





报道表示，然而，出口增长放缓、通胀加剧、资本净流出和国际收支恶化等因素给东南亚的增长前景蒙上了阴影，预计今年的增长率将从 7 月份预测的 5.2% 降至 5.1% 。





亚行说，在印度和中国的粮食价格通胀温和以及印度尼西亚和马来西亚发放燃料补贴等特定国家因素的作用下，预计该地区的通货膨胀将继续得到控制。





该行将今年的通胀预测维持在 2.8% ，但将明年的预测从 7 月份估计的 2.7% 提高至 2.8% 。





据美联社 9 月 26 日报道，亚洲开发银行 26 日在最新发布的亚洲经济展望报告中称，贸易冲突、债务增加以及美国加息带来的潜在影响可能会抑制未来一年的经济增长。





报道称，报告指出，迫在眉睫的金融和贸易冲突是潜在麻烦的最大来源。





但亚行首席经济学家泽田康幸称，经济快速增长的亚洲正迅速成为一个巨大的市场，扩大区域内贸易有助于弥补对美国出口的损失。





此外，亚行的报告称，即便特朗普的关税战略成功地减少了美对华贸易逆差，美国对亚洲的整体贸易逆差也不大可能会下降太多，因为其他国家很可能会出口更多商品弥补缺口。





泽田说，亚洲各国达成区域自由贸易协定的努力正在加速，这在一定程度上要归功于美国的举动。

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