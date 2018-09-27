美国警告加拿大 加入北美自贸协议的时间不多了

美媒称，美国最高贸易谈判代表说，留给加拿大加入修改后的与美国和墨西哥的北美自由贸易协议的时间已经不多了。





据美国《环球邮报》网站 9 月 25 日报道，美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽 25 日在纽约说，加拿大希望保留的第 19 章争端解决体系和美国进入加拿大受保护的乳制品市场的权利是目前的主要症结。





“ 我们之间还有相当大的距离， ” 他在与联合国大会同时举行的无党派论坛 “ 康科迪亚峰会 ” 上发表讲话时说， “ 还有非常大的问题。像乳制品和第 19 章的问题。我们已经快没有时间了。 ”





报道称，美国上个月与墨西哥达成了一项全面修订北美自由贸易协定的协议，并正在推动加拿大加入该协定。华盛顿和墨西哥城方面希望在 11 月 30 日前敲定协议，也就是赶在墨西哥总统恩里克 · 培尼亚 · 涅托卸任前。美国和墨西哥已经表示，如果有必要，它们将在没有加拿大的情况下向前推进。美国政府计划在 30 日之前将协议文本送交国会。





但莱特希泽说，即使加拿大错过了最后期限，他也会继续谈判，希望以后能达成协议。他说： “ 我们不会放弃。他们是一个巨大的贸易伙伴。 ”





报道称，常驻华盛顿的贸易顾问埃里克 · 米勒说，美国贸易代表说他将在美国规定的最后期限后继续与加拿大谈判，这等于是承认加拿大拒绝迅速达成协议的态度取得了成功。





“ 试图利用最后期限施加压力的策略再次失败， ” 他说， “ 这是一个信号，表明加拿大的战略实际上正在发挥作用。 ”





米勒说，美国有可能在 9 月 30 日向国会递交与墨西哥的协议文本，并在以后进行修改把加拿大加进来。他说，国会在明年之前不大可能就该协议进行表决，也就是说 11 月 30 日可能并非是真的最后期限。





莱特希泽说，北美自由贸易协定将更名为美国 - 墨西哥 - 加拿大贸易协定。





报道称，美国是否真的能继续与墨西哥单独达成双边协议仍是一个争议问题。根据美国的贸易规定，国会授权特朗普政府谈判一

项三方协议。然而，国会可以选择接受一项双向协议。





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