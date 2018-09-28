朝鲜正发生变化:手机逐渐普及街头标语重经济

青年男女簇拥在柜台前，试用电子产品；展会外的十字路口，汽车排起长队；大学附近的街头，学生们边走边练习英语对话 ……

这些场景发生在朝鲜。

近一段时间，通过身边的一些细节，生活在朝鲜的外国人能够感觉到，这个国家正在发生着一些变化。

9 月 17 日至 21 日，平壤秋季国际商品展开展，来自朝鲜、中国、古巴、意大利和澳大利亚等国家和地区的 320 多家公司参展。





前来逛展会的朝鲜民众热情高涨，展馆内人头攒动。主展馆附近的十字路口车辆一度拥堵、各类汽车和出租车排起长队。

在一家朝鲜电子产品展台前，不少朝鲜年轻男女详细咨询和试戴几款运动手环，把不大的柜台挤得水泄不通。

一名朝鲜工作人员向记者展示了一款售价 60 美元的 “ 清晨 ” 牌运动手环，通过手环朝鲜语界面，记者可以看到睡眠时间、计步、心率检测等多项数据。





近年来，手机、平板电脑等电子产品在朝鲜逐渐普及。在平壤的柳京儿童医院，一名眼科医生告诉记者，不少朝鲜儿童从小接触电子设备，喜欢玩游戏，朝鲜已出现近视低龄化趋势。

街头的标语也能从一个侧面体现朝鲜经济社会发展的变化。如今在平壤街头， “ 以科学实现飞跃、以教育保障未来 ”“ 集中一切力量进行社会主义经济建设 ”“ 经济的自主性 ” 等标语随处可见。

标语的明显变化是从今年年初开始的。

今年 4 月，朝鲜劳动党七届三中全会调整发展战略，决定集中一切力量进行社会主义经济建设。朝鲜最高领导人金正恩强调，要以科学和教育发展引领经济发展。朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》将会议称为 “ 具有转折意义的政治事件 ” 。

此后，金正恩在全国各地密集视察，在工厂、农村、建筑工地、疗养院、发电站施工现场、海水养殖场等地具体了解生产情况，进行现场指导。

朝鲜的经济发展潜力不可小觑。朝鲜拥有丰富的工业原料、燃料资源、矿产储量、森林和水利资源，具备较完整的工业体系，劳动力教育程度较高。

近年来，朝鲜已陆续对经济体制进行一系列调整，实施允许土地承包和主张企业扩权等措施。目前，朝鲜已设立 22 个经济开发区，涵盖工业、农业、旅游业、出口加工、高新技术等不同行业。

在平壤的大同江啤酒厂，生产和包装车间的各道工序已基本实现了自动化。桶装啤酒包装流水线每天可以对 200 千升桶装啤酒进行自动包装，同时每小时生产 1.5 万瓶瓶装啤酒。

工厂品质管理科科长韩炯哲说，尽管在啤酒的风味稳定性等方面和国际大厂相比还有差距，但他们会以国际品牌和国际标准为标杆， “ 把世界各大著名啤酒品牌视为竞争对手 ” ，努力将新研发的小麦啤酒的品质提升至国际水平。

在同样位于平壤的 “ 银河 ” 牌化妆品生产厂，自动化的生产设备每年可以生产 2000 吨花色品种不同的香皂。工厂总技师李善姬说，这里的上百种产品不仅满足了国内用户的需求，还远销俄罗斯和伊朗等海外市场。

李善姬说，企业始终把改进技术、不断创新作为生存发展的根本宗旨。

9 月 24 日，《劳动新闻》刊发署名评论文章说，科学与教育是国家建设的基础。当前时代是科学技术的时代，是知识经济的时代。朝鲜已进入新的更高发展阶段，迫切需要使国家的科技力量和教育水平提升到世界水平。

目前，外语教育受到朝鲜各级学校的重视。平壤金成柱小学校长李英烈介绍，她们小学从四年级开始设英语课，由师范院校英语专业人才担任授课教师。

在被当地人誉为平壤最好的平壤第一中学，一名负责人告诉记者，学校与一名来自加拿大一家英语研究机构的英语专家建立了良好合作关系，这名外教每年到朝鲜来几个月，为学生授课，并帮助培训朝方英语教师，与朝鲜老师一起进行教学研讨、教材开发等。

在朝鲜最著名院校金日成综合大学所在的黎明大街附近，经常能看到学生手捧英语教材在路边边走边诵读英文对话。

中文也是热门外语。在平壤外国语大学，中文系与英文系及俄文系并列为该校三大主要院系。

在大同江畔人民大学习堂开设的各类外语培训课程中，中文课堂有四五个，学生达数百人，其中大多数是年轻人。

Twitter

sgnypost





