韩要求日本来访军舰不挂旭日旗 日方：可考虑不去

下个月（10月），韩国海军将在济州举行“大韩民国海军国际观舰式”，对于来访的日本军舰，韩方特意提醒：不得悬挂“旭日旗”。
对此，日本防卫省不高兴了。该部门的负责人告诉日本《朝日新闻》，这是一个“缺乏常识”的要求，如果这就是参加的前提，那可以考虑不去。“没有哪个国家会听。”
观舰式源于英国，是各国海军在国家重大节日期间举行传统庆祝仪式时进行的项目。
据韩联社报道，这次在济州举行的观舰式，韩方共邀请15国海军参加，并要求只能挂本国国旗和太极旗（韩国国旗）。这就意味着日方的“旭日旗”不被接受。
报道强调，“旭日旗”是日本侵略战争和军国主义的象征，为原日军以及现在的海上日本自卫队所使用。而陆上自卫队队旗则只是在“旭日旗”的基础上稍作改动。
由于韩国曾有被日本吞并朝鲜半岛的历史，“旭日旗”问题对于韩国民众而言极其敏感。
今年7月14日法国国庆日阅兵式上，日本自卫队受邀参加，受阅的7人小分队当天除了高举国旗之外，还手持“旭日旗”。这一举动，持续引发韩国媒体的强烈批评。
而如今，日本防务省拒不撤掉“旭日旗”的消息传开后，引发韩国舆论一片愤慨。有网民说，“决不能让日本军舰入港！”也有网友怒骂，“真不要脸。”还有网友说，“日本想带着象征韩国痛苦的旗来访，真的是在欺负我们啊。”
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