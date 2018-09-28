    • 2018年9月28日

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    韩要求日本来访军舰不挂旭日旗 日方：可考虑不去

    星期五, 九月 28, 2018

    下个月（10月），韩国海军将在济州举行大韩民国海军国际观舰式，对于来访的日本军舰，韩方特意提醒：不得悬挂旭日旗
    　　
    对此，日本防卫省不高兴了。该部门的负责人告诉日本《朝日新闻》，这是一个缺乏常识的要求，如果这就是参加的前提，那可以考虑不去。没有哪个国家会听。
    　　
    观舰式源于英国，是各国海军在国家重大节日期间举行传统庆祝仪式时进行的项目。

    据韩联社报道，这次在济州举行的观舰式，韩方共邀请15国海军参加，并要求只能挂本国国旗和太极旗（韩国国旗）。这就意味着日方的旭日旗不被接受。
    　　
    报道强调，旭日旗是日本侵略战争和军国主义的象征，为原日军以及现在的海上日本自卫队所使用。而陆上自卫队队旗则只是在旭日旗的基础上稍作改动。

    由于韩国曾有被日本吞并朝鲜半岛的历史，旭日旗问题对于韩国民众而言极其敏感。
    　　
    今年714日法国国庆日阅兵式上，日本自卫队受邀参加，受阅的7人小分队当天除了高举国旗之外，还手持旭日旗。这一举动，持续引发韩国媒体的强烈批评。
    　　
    而如今，日本防务省拒不撤掉旭日旗的消息传开后，引发韩国舆论一片愤慨。有网民说，决不能让日本军舰入港！也有网友怒骂，真不要脸。还有网友说，日本想带着象征韩国痛苦的旗来访，真的是在欺负我们啊。

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