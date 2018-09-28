韩要求日本来访军舰不挂旭日旗 日方：可考虑不去

下个月（ 10 月），韩国海军将在济州举行 “ 大韩民国海军国际观舰式 ” ，对于来访的日本军舰，韩方特意提醒：不得悬挂 “ 旭日旗 ” 。

对此，日本防卫省不高兴了。该部门的负责人告诉日本《朝日新闻》，这是一个 “ 缺乏常识 ” 的要求，如果这就是参加的前提，那可以考虑不去。 “ 没有哪个国家会听。 ”

观舰式源于英国，是各国海军在国家重大节日期间举行传统庆祝仪式时进行的项目。





据韩联社报道，这次在济州举行的观舰式，韩方共邀请 15 国海军参加，并要求只能挂本国国旗和太极旗（韩国国旗）。这就意味着日方的 “ 旭日旗 ” 不被接受。

报道强调， “ 旭日旗 ” 是日本侵略战争和军国主义的象征，为原日军以及现在的海上日本自卫队所使用。而陆上自卫队队旗则只是在 “ 旭日旗 ” 的基础上稍作改动。





由于韩国曾有被日本吞并朝鲜半岛的历史， “ 旭日旗 ” 问题对于韩国民众而言极其敏感。

今年 7 月 14 日法国国庆日阅兵式上，日本自卫队受邀参加，受阅的 7 人小分队当天除了高举国旗之外，还手持 “ 旭日旗 ” 。这一举动，持续引发韩国媒体的强烈批评。

而如今，日本防务省拒不撤掉

“

旭日旗

”

的消息传开后，引发韩国舆论一片愤慨。有网民说，

“

决不能让日本军舰入港！

”

也有网友怒骂，

“

真不要脸。

”

还有网友说，

“

日本想带着象征韩国痛苦的旗来访，真的是在欺负我们啊。

”

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