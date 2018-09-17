中国官员提议升级贸易战 对美实施出口限制

白宫日前对华采取双轨策略，一方面或很快宣布对华 2,000 亿美元商品加征关税，一方面准备新一轮贸易谈判。中国官员认为，欢迎谈判，但美国需展现诚意。





《华尔街日报》 9 月 16 日报道，中国原本计划先派遣商务部高级官员赴美协商，为中国国务院副总理刘鹤之后的访美打下基础。





然而中方官员透露，北京方面正重新思考，如果美国未来几天宣布对 2,000 亿美元中国货品加征关税，中方可能选择不返回谈判桌。一位未具名中国外交事务高级官员直言， “ 中国不会在别人拿枪指着脑袋的情况下谈判。 ”





报道称，面对美国施压，部分中方官员提议升级贸易战，对中国销往美国制造业供应链的关键材料、设备和其他零件设限。在中国组装的 iPhone 也可能面临相关限制。





前中国财政部长楼继伟周日在北京一场中美企业高层集会上说，美方政策目的是抑制中国经济崛起，短期内不会改变，中国除祭出报复性关税，也可采取 “ 出口限制 ” 反击美国。





美国商会（

US Chambers of Commerce

）国际事务主管薄迈伦（

Myron Brilliant

）称，如果特朗普（

Donald Trump

）政府坚决在接下来的两周内实施关税计划，中国很有可能不会对美国进行高级别访问，但如果白宫在宣布关税计划的同时大幅延迟实施日期，中美之间还是有进行商务谈判的可能。





路透社

15

日从一名美国高级官员处获悉，特朗普最早可能在

9

月

17

日正式宣布对

2,000

亿美元中国商品加征关税。而《华尔街日报》则援引内部人士消息指出，税率很可能是

10%

左右。





知情人士说，税率之所以调降，是因美国业界在公听会与书面意见中警告潜在冲击，也避免消费者所得在年底购物旺季前大缩水。（多维新闻）

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