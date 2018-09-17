日本测试“太空电梯” 太空旅行有多远？

搭乘电梯直通太空，听起来像是科幻小说的情节，但是日本科学家正努力将此变为现实。本月日本将进行迷你版太空电梯实验，这将是世界首个测试电梯在太空中运动的实验。日本科研团队的目标是 2050 年建成太空电梯，届时将乘客带到 3.6 万千米的高空旅行。

用碳纳米管制作缆绳连接地面和太空

据日媒《每日新闻》报道，日本静冈大学工学部的科研团队与日本建设公司大林组合作开发了迷你版太空电梯，将视天气情况在本月进行实验。负责研发的日本静冈大学教授能见公博表示，实验将用一段 10 米长的钢制缆绳，连接 2 颗边长为 10 厘米的小型立方体卫星。这 2 颗卫星将搭乘 H2B 火箭 7 号机从鹿儿岛县种子岛宇宙中心前往国际空间站。在缆绳上，研究人员将尝试利用电机驱动一个模拟电梯升降舱的盒子，使其在缆绳上来回移动。安装在卫星上的照相机将会记录，盒子如何在实际的宇宙空间中移动，以此测试太空电梯模型的可行性。静冈大学的研发团队表示，虽然是迷你版太空电梯实验，但如果能够在宇宙空间确认运行情况，将会成为实现构想的第一步。

参与太空电梯实验的日本建设公司大林组还在单独推进研发工作。据大林组公司网站介绍，他们构想用碳纳米管制作缆绳， 6 组升降电梯依靠电动机在其上运行，升降舱将建成直径为 7.2 米的鸡蛋状，可承载 30 人。电梯从地面出发，预计 8 天到达空间站。该公司评估这一套太空电梯系统大约需要 20 年的建造时间，耗价约 10 万亿日元。大林组的太空电梯研发组负责人石川洋二接受《朝日新闻》采访时表示： “ 太空电梯从理论上来说可以实现。未来，太空旅行将盛行。 ”

太空电梯将大大节约太空运输成本

太空电梯的想法最早由俄罗斯科学家康斯坦丁 · 齐奥尔科夫斯基于 1895 年提出，他提议在地球静止轨道上建设一个太空城堡，用一根缆绳将地面与城堡相连，以此实现太空运输。 1979 年英国作家阿瑟 · 克拉克将这个概念写入了科幻小说《天堂的喷泉》，引起了公众的广泛关注。在科幻作家刘慈欣的作品《三体》中，也有关于太空电梯的描述。其实太空电梯的基本原理就是，用一条长缆绳，其一端固定在地球上，另一端固定在地球静止轨道（距离地面约 3.6 万千米）上运行的航天器或者空间站上，在引力和向心加速度的相互作用下，缆绳会绷紧，一个类似于电梯的升降舱在缆绳两端上下运动。

本世纪初，随着新材料的不断出现，太空电梯的构想不再那么遥不可及，来自美国、日本、俄罗斯等各国的科学家纷纷开始探索，因为一旦建成将大大节约太空运输成本。日本是最积极的国家之一， 10 年前就集结了各路专家组成 “ 日本太空电梯协会 ” ，对此展开研究。 2013 年，日本教授青木义男试制的 “ 登山者 ” 电梯在富士山山麓进行实验，电梯成功升到了地上 1200 米的高度。但由于日本法律的限制，不可进行更高海拔高度的测试。日本太空电梯协会会长大野修一认为，太空电梯将是人类探索太空资源的必要工具。

释疑 1

太空电梯比火箭有何优势？

人类现在进入外太空只能依靠火箭运输，不仅运输成本高昂，而且会对地球环境造成影响。据彭博社，目前的国际商业卫星发射中，每千克荷载的运输成本约 2.5 万 -4 万美元之间。日本建设公司大林组预估，太空电梯建成后，每千克荷载的运输成本约为 200 美元。

中国航天科工集团第二研究院研究员、国际宇航联空间运输委员会秘书长杨宇光说，如果太空电梯建造成功，意义绝对不局限于太空观光旅游。首先，人类现在进入太空最大的障碍就是成本过高，太空电梯能近乎百倍地降低费用。这样的话，人类可以把大量的物资运入太空。其次，太空电梯更加安全。火箭必须要以极高的速度进入太空，面对的环境极其恶劣，而且对宇航员来说也非常危险。如果搭乘太空电梯，可以非常平稳地进入太空。

释疑 2

建造太空电梯有何难点？

太空电梯概念提出已有 100 多年，至今仍未实现，这个项目在实际操作中究竟存在多大的困难？据世界科技研究新闻资讯网（ PHYS.org ），太空电梯的重要组成部分是缆绳，而缆绳的材质问题是建造过程中首先遇到的障碍。虽然碳纳米管的诞生带给科学家很大的希望，它的强度是钢铁的 20 多倍，但是目前制作碳纳米管的技术还比较差。

天体物理学博士、科普作家孙正凡表示，建造太空电梯在材料、动力、维护、成本等方面都存在困难。我们现在对材料有各种设想，包括碳纳米管，但是如何把这些材料打造成符合太空电梯长度、强度、重量比要求的缆绳，还是个未知数。日本进行迷你版太空电梯实验，可以通过检验这个模型来考察理论与实际存在多大的差距。短期内还无法实现构想，但是科学技术的突破是无法预见的，必须一步一步地进行可行性实验。

杨宇光表示，除了材料之外，太空电梯建造过程中还需要考虑如何躲避太空碎片的问题，以及可能会有其他卫星撞上来，最终可能会发生电梯被撞断裂的情况。另外，地球的转动并不是完全规则的，因此太空电梯随之运转的过程中可能遇到各种问题。

释疑 3

实现太空电梯还要多久？





日本科研团队进行太空电梯的实验备受瞩目，很多人甚至开始幻想乘坐电梯进行太空观光的场景。不过，以目前的进展，太空电梯究竟什么时候可以实现？

杨宇光表示，日本科学家目前所做的实验只能说是和太空电梯的相关技术沾边，距离真正实现还很遥远。因为人类目前还没有找到在工程上可行的方案。如果未来某一天有革命性技术出现，开发出了新的材料，它的强度比碳纳米管还要高上万倍，那么建造太空电梯就比较容易了，但是现在无法预见。也有人提出在其他星球建造太空电梯，这也是有可能的，但是现在所有的研究都是一种概念研究，完全贴近工程的研究还没有。

杨宇光指出，即使无法实现

3.6

万千米的太空电梯，如果能够在地面建造一座一二百公里高的高塔，也是非常有意义的。因为从地面运送物体去太空需要穿过大气层，这个过程复杂且代价高昂，如果火箭不从地面起飞，而是通过高塔上升到百公里的高度起飞，不仅节省燃料，而且起飞的环境也改善了，那样就变成了真空环境。建造这样一座高塔相比于太空电梯来说更容易，但是目前还实现不了。

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