栗战书将出席朝鲜国庆活动

中国国家新闻媒体证实，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书作为习近平总书记、国家主席的特别代表将率中国党政代表团于 9 月 8 日访问朝鲜，并出席朝鲜建国 70 周年庆祝活动。





据美国外交学者网站 9 月 5 日报道，朝中社也证实栗战书将于 9 月 8 日访问朝鲜。 9 月 9 日是朝鲜建国 70 周年纪念日，据估计朝鲜将在平壤的金日成广场举行盛大阅兵式接受朝鲜最高领导人金正恩检阅。





另据香港《南华早报》网站 9 月 5 日报道，中国国家电视台也报道称，国家主席习近平将派栗战书 8 日前往朝鲜，出席朝鲜 9 日举行的建国 70 周年纪念活动。





报道称，今年 6 月美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡举行了具有里程碑意义的峰会，但之后华盛顿和平壤之间的关系又陷入停滞，双方的核谈判陷入僵局。栗战书访朝计划正是在这一背景下，分析人士说这是 “ 最适当 ” 的安排。





此外据韩联社 9 月 4 日报道，朝鲜增加了建政日前三天北京赴平壤的高丽航空航班，以迎接 9 月 9 日前的入境高峰。





据中国航空行业 4 日消息，朝鲜建政纪念日前夕的 6 至 8 日，高丽航空除了原有航班之外，新增 6 个从北京飞往平壤的临时航班，其中， 6 日增设 3 个航班， 7 日增设 1 个航班， 8 日增设 2 个航班。





报道称，从临时航班增加的数量来看，今年朝鲜建政纪念日庆祝活动将成为朝鲜近年来对外公开的活动中规模最大的一次。





报道援引北京航空行业的有关人士的说法表示，朝鲜将在建政纪念日进行大阅兵和团体操表演，新增临时航班可能是为了输送访朝采访的外国记者和在日本朝鲜人总联合会等参加纪念活动的团体和个人。

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