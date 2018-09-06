栗战书将出席朝鲜国庆活动

中国国家新闻媒体证实，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书作为习近平总书记、国家主席的特别代表将率中国党政代表团于9月8日访问朝鲜，并出席朝鲜建国70周年庆祝活动。
据美国外交学者网站9月5日报道，朝中社也证实栗战书将于9月8日访问朝鲜。9月9日是朝鲜建国70周年纪念日，据估计朝鲜将在平壤的金日成广场举行盛大阅兵式接受朝鲜最高领导人金正恩检阅。
另据香港《南华早报》网站9月5日报道，中国国家电视台也报道称，国家主席习近平将派栗战书8日前往朝鲜，出席朝鲜9日举行的建国70周年纪念活动。
报道称，今年6月美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡举行了具有里程碑意义的峰会，但之后华盛顿和平壤之间的关系又陷入停滞，双方的核谈判陷入僵局。栗战书访朝计划正是在这一背景下，分析人士说这是“最适当”的安排。
此外据韩联社9月4日报道，朝鲜增加了建政日前三天北京赴平壤的高丽航空航班，以迎接9月9日前的入境高峰。
据中国航空行业4日消息，朝鲜建政纪念日前夕的6至8日，高丽航空除了原有航班之外，新增6个从北京飞往平壤的临时航班，其中，6日增设3个航班，7日增设1个航班，8日增设2个航班。
报道称，从临时航班增加的数量来看，今年朝鲜建政纪念日庆祝活动将成为朝鲜近年来对外公开的活动中规模最大的一次。
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