无视特朗普警告 俄轰炸叙反对派最后据点

俄罗斯愤怒拒绝了特朗普总统要求不要与叙利亚政府携手发动进攻的建议，周二轰炸了反叛武装最后控制的叙利亚领土上的一座城镇，并称这片区域是 “ 恐怖分子的老窝 ” 。





特朗普稍早前在推特上发文表示，进攻叙利亚西北部的伊德利卜省是 “ 鲁莽的 ” 。据联合国估计，大约有 300 万平民生活在这一区域，该区域被不同的反叛组织控制。





巴沙尔政府及其俄罗斯盟友暂时停止了全面进攻，至少在普京总统、伊朗总统鲁哈尼和土耳其总统埃尔多安周五举行会晤前暂停进攻。埃尔多安支持反叛者。





不过，大马士革和莫斯科已明确表示：进攻不可避免，宜早不宜迟，除非反叛者投降。





被问及特朗普的言论，克里姆林宫发言人佩斯科夫说， “ 相当一批恐怖分子 ” 盘踞在伊德利卜省。他说： “ 仅仅提出某些警告，却不考虑叙利亚整体局势面临的非常危险的不利情况，这可能不是全面、综合的方案。 ”





【路透社莫斯科 9 月 5 日电】据俄罗斯新闻社报道，俄罗斯副外长谢尔盖 · 里亚布科夫 5 日说，该国在叙利亚的任何军事行动都尽力将平民伤亡降至最低，一名叙利亚叛乱分子和一个战争观察组织称，俄罗斯 4 日恢复对伊德利卜省叛乱分子控制地区发动空袭。





俄罗斯新闻社援引里亚布科夫的话说： “ 就像我们此前多次所言一样，我们精准且有选择性地实施行动，尽力把对平民的威胁降至最低。 ”





【法新社日内瓦 9 月 4 日电】鉴于军事行动似乎迫在眉睫；联合国叙利亚问题特使周二呼吁俄罗斯和土耳其总统紧急对话，从而避免反叛武装占领的伊德利卜省遭到 “ 血洗 ” 。





斯塔凡 · 德米斯图拉呼吁 “ 普京总统和埃尔多安总统 …… 通个电话 ” ，尽管他们即将于周五在德黑兰与伊朗总统举行会晤。





他在日内瓦告诉记者： “ 让我们尽力避免很可能是叙利亚冲突的最后一场重大战斗 …… 以血洗收场。 ” 他坚持认为俄罗斯和土耳其是 “ 和平解决伊德利卜省问题的关键 ” 。





【法新社联合国 9 月 4 日电】美国常驻联合国代表妮基 · 黑利周二宣布，美国将在周五就伊德利卜局势组织一场安理会会议。美国看来接受了叙利亚政府采取的攻势，条件是它只能进行常规攻击。





黑利宣称： “ 如果他们打算继续恢复对叙利亚的控制，他们可以去做但是不能够使用化学武器。 ” 这样的声明看起来意味着美国放行叙利亚政府进攻伊德利卜省，条件是不动用化武。





黑利称，伊德利卜问题严峻，安理会大部分成员希望在周五就此开会。黑利再次提及特朗普此前对叙利亚政府动用化武的警告， “ 明确地说，我们的立场，坚决且不会改变：如果巴沙尔 · 阿萨德总统决定再次动用化武，美国及其盟友将会以适当方式快速回应 ” 。





黑利最后再次强调： “ 他们不能动用化武。如果使用化武，美国将回应。 ”





【路透社伊斯坦布尔 9 月 5 日电】据《自由报》报道，土耳其总统埃尔多安认为攻打叙利亚伊德利卜省将导致屠杀，而即将在德黑兰举行的由伊朗、俄罗斯和土耳其参加的元首会晤将取得积极成果。





叙利亚总统巴沙尔的盟友俄罗斯周二恢复了对伊德利卜省反叛武装的空袭。此前，支持叙利亚政府的军队连续数周发动空袭和炮轰，显然这是对反叛武装最后一块被包围的领土发动全面攻后一块被包围的领土发动全面攻势的序曲。





报道称，埃尔多安说： “ 伊德利卜的局势对土耳其极其重要。那里一直在进行残忍的战斗 … 如果这个地区遭到密集的导弹轰炸，那将导致严重的大屠杀，但愿这不会发生。 ”





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