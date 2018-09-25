特朗普：第二次朝美首脑会谈即将敲定 不在新加坡

据中国之声《新闻纵横》报道：本月 18 号到 20 号，文在寅和朝鲜最高领导人金正恩在平壤举行了今年第三次会晤。文在寅在记者会上说，金正恩希望美国国务卿蓬佩奥尽早访朝并希望早日举行第二次朝美领导人会晤。当时文在寅表示，他将在赴美出席联合国大会期间与美国总统特朗普会晤，转达金正恩私人口信以及朝方对蓬佩奥访问朝鲜的邀请。

文在寅：朝鲜弃核已步入正式日程

文在寅已经于 23 号启程前往纽约。据韩联社的报道，文在寅会在北京时间今天凌晨的美韩首脑会谈上介绍平壤会谈的成果，并与美方重点讨论尽早举行朝美首脑会谈和实现半岛无核化的方案等。

中国之声刚刚收到消息，目前会谈已经结束，双方就第二次朝美首脑会谈的核心议题 —— 半岛无核化事宜进行了协商。文在寅对特朗普表示，朝鲜弃核在朝鲜内部已正式提上日程。文在寅说，从平壤返回后，我能随即会晤特朗普共享文金会内容，令人十分高兴。希望这能推动韩半岛实现完全无核化、构建和平机制，并有助于朝美成功举行第二次首脑会谈。





文在寅说，金正恩在全世界媒体前表明了无核化意志，我在 15 万名平壤市民面前重申与金正恩的无核化协议，这些都具有非常重要的意义。期待美朝首脑会谈能够尽早举行，并取得成功。

特朗普：第二次朝美首脑会谈场地即将敲定不是新加坡

对此特朗普表示，金正恩非常开放且非常优秀。他将很快公布第二次朝美首脑会谈相关事宜。他说，第二次会谈的场地即将敲定，但不会是新加坡。特朗普评价称美朝关系取得很大进展。美国国务卿蓬佩奥正在制定关于第二场 “ 特金会 ” 的更多细节议程。

虽然朝韩和美国领导人之间频繁互动，但分析人士认为，美国政府恐怕不会轻易放弃一贯的对朝 “ 极限施压 ” 政策，加之美韩在朝鲜半岛问题上关切点有所不同，文在寅对美方的 “ 斡旋 ” 工作难度不小。

分析人士认为，美方关注焦点始终是要朝鲜先行弃核，而韩方、尤其是文在寅政府则优先考虑半岛和平及朝韩关系

“

正常化

”

问题，战略优先次序的差异深刻影响了两国半岛政策，这也是文在寅斡旋工作一大难点所在。

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