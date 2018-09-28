贸易战造成负面影响！外媒：世贸组织下调全球贸易增长预期

外媒称，世界贸易组织 27 日称，今明两年全球贸易增速很可能低于此前预期，虽然今年爆发的贸易战对经济造成的直接负面影响截至目前并不大。





据路透社 9 月 27 日报道，据世贸组织预计，今年全球商品贸易增速为 3.9% ，相比此前预测的 4.4% 有所下降。 2019 年贸易增速预计为 3.7% ，相比该机构此前预计的 4.0% 也有所下降。





报道称，世贸组织在一份声明中称，该机构于 4 月就一些下行风险发出警告，这些风险如今已变为现实。世贸组织总干事罗伯托 · 阿泽维多当时警告说，全球贸易强劲复苏之势可能因贸易限制战而遭到削弱。





这份声明说： “ 截至目前，这些措施对经济造成的直接负面影响并不大，但这些措施造成的不确定性在当前或许已经以投资支出下降等方式造成负面影响。 ”





声明还说： “ 虽然贸易增长势头仍然强劲，但这种下行之势反映出，我们当前看到的主要贸易伙伴之间的紧张态势有所加剧。对于各国政府而言，化解分歧并展示克制比以往任何时候都更为重要。世界贸易组织将继续支持这些努力，并确保贸易继续在全球范围内对改善民众生活水平、经济增长以及创造就业发挥推动作用。 ”





另据德新社 9 月 27 日报道，世贸组织 27 日在日内瓦称，美国与其他主要经济体之间的关税之争将导致今明两年全球贸易增速放缓。





据当前预计，今年全球商品贸易增速为 3.9% ，相比该机构 4 月预测的 4.4% 有所下降。 2019 年增速预估值也从此前的 4.0% 下调至 3.7% 。





报道称，近几个月来全球贸易紧张局势持续加剧，美国对进口的钢铝产品征收高额关税，还将价值 2500 亿美元的中国输美产品锁定为加征关税的目标。中国和欧盟已采取报复性措施加以回应。





世贸组织曾于 4 月警告称，全球贸易紧张局势加剧可能有损原本十分强劲的贸易增长势头。





该机构 27 日称，虽然截至目前上述关税措施造成的直接影响并不大，但由此造成的不确定性可能已导致投资支出下降。





世贸组织称，关税只是全球贸易面临的诸多风险中的一个。发达国家加息可能导致发展中经济体和新兴经济体资本外流，而地缘政治紧张局势可能威胁大宗商品供给。





9 月 25 日，在德国柏林，世界贸易组织总干事罗伯托 · 阿泽维多在 “ 德国工业日 ” 活动上发言。世界贸易组织总干事罗伯托 · 阿泽维多 25 日在柏林说，贸易战将严重威胁全球经济增长，全球无一地区能够幸免。

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