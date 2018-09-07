文在寅施政支持率首次跌破50% 亲北倾向成理由

据韩联社 7 日报道，韩国民意调查机构当天发布调查结果，显示总统文在寅的施政支持率进一步下跌至 49% ，首次跌至 50% 以下，创其就任以来的最低值。近期，文在寅支持率不断下跌，连续创下新低。





据报道，韩国盖洛普本月 4 日 -6 日以韩国全国 1000 人为对象进行的民意调查结果显示， 49% 的韩国民众积极评价文在寅的施政表现，这是文在寅施政支持率首次跌破 50% 关口，且支持率较上周下滑 4 个百分点，连续两周刷新最低纪录。相反，对文在寅的施政表现予以消极评价的比重为 42% ，较上周上升 4 个百分点，创新高。

就政党而言，执政党共同民主党所获支持率为 41% ，较上周上升 1 个百分点。最大在野党自由韩国党为 12% ，正义党、正未来党分别为 12% 和 9% 。

韩国《韩民族日报》介绍，受访韩国国民持否定评价的理由主要为经济、民生问题解决不足（ 41% ），其余还有对朝关系具有亲北倾向（ 8% ）、提高最低时薪标准（ 7% ）等。

今年

6

月韩国地方选举期间，文在寅所获支持率一度高达

79%

。韩国总统支持率最低纪录由前总统朴槿惠创下。盖洛普韩国

2016

年

11

月民调显示，时任总统朴槿惠所获支持率因

“

亲信干政

”

案而跌至

4%

。

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