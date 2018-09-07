文在寅施政支持率首次跌破50% 亲北倾向成理由

据韩联社7日报道，韩国民意调查机构当天发布调查结果，显示总统文在寅的施政支持率进一步下跌至49%，首次跌至50%以下，创其就任以来的最低值。近期，文在寅支持率不断下跌，连续创下新低。
据报道，韩国盖洛普本月4日-6日以韩国全国1000人为对象进行的民意调查结果显示，49%的韩国民众积极评价文在寅的施政表现，这是文在寅施政支持率首次跌破50%关口，且支持率较上周下滑4个百分点，连续两周刷新最低纪录。相反，对文在寅的施政表现予以消极评价的比重为42%，较上周上升4个百分点，创新高。
就政党而言，执政党共同民主党所获支持率为41%，较上周上升1个百分点。最大在野党自由韩国党为12%，正义党、正未来党分别为12%和9%。
韩国《韩民族日报》介绍，受访韩国国民持否定评价的理由主要为经济、民生问题解决不足（41%），其余还有对朝关系具有亲北倾向（8%）、提高最低时薪标准（7%）等。
今年6月韩国地方选举期间，文在寅所获支持率一度高达79%。韩国总统支持率最低纪录由前总统朴槿惠创下。盖洛普韩国2016年11月民调显示，时任总统朴槿惠所获支持率因“亲信干政”案而跌至4%。
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